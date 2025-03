“Abelina solamente fue a tomarse la foto a Renacimiento”, acusa líder transportista

Anuncio

Reprocha que esa colonia se encuentra en un estado deplorable, por el abandono del gobierno municipal

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 10 de Marzo del 2025.- El presidente de la Unión de Concesionarios y Trabajadores del Volante del Servicio Público del Estado de Guerrero, Esteban Rodríguez Flores reprochó que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez fue “solamente a tomarse la foto” a Ciudad Renacimiento.

Entrevistado por Red Acapulco, Rodríguez Flores, quien es habitante de ese núcleo poblacional, dijo que esa colonia se encuentra en total abandono por parte del gobierno de la alcaldesa Morenista, quien busca ahora ser candidata a la gubernatura de Guerrero.

Señaló que hace aproximadamente un mes, Abelina López encabezó un evento en la entrada de Ciudad Renacimiento.

“Llevó como a 500 trabajadores del Ayuntamiento, supuestamente para hacer trabajos de limpieza en todo Renacimiento, pero fue solamente a tomarse la foto, señora presidenta, discúlpeme. Si usted se mete a los andadores hay basura donde sea”, indicó Esteban Rodríguez.

Además, dijo que “el drenaje está colapsado, caminamos en los charcos de aguas negras y se lo digo porque llevo 24 años viviendo en Ciudad Renacimiento”.

El dirigente transportista también reclamó que en su domicilio lleva ¡6 años! sin recibir el servicio de agua potable y tiene que comprar pipas cada semana para contar con el vital líquido.

“Mi recibo de agua ya lo lleva usted (alcaldesa) en cerca de 40 mil pesos. No he pagado, porque no le voy a regalar el dinero, no hay agua y puede ir a verificar”, finalizó el dirigente transportista y habitante de Ciudad Renacimiento.