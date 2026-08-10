Analizan reforma constitucional para reconocer y proteger a las artesanías

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Chilpancingo, Gro., 09 de agosto de 2026.- Para reconocer el derecho a la protección, preservación, promoción, fomento y desarrollo de las artesanías como parte esencial de los derechos culturales de las comunidades de Guerrero, la diputada Claudia Sierra Pérez (Morena) presentó una iniciativa de adiciones a la Constitución Política del Estado.

Expuso la legisladora que las artesanías en Guerrero constituyen una actividad vinculada con la identidad comunitaria y la preservación de los saberes tradicionales, y no son únicamente objetos destinados al intercambio comercial, sino manifestaciones culturales que reflejan la historia, valores, creencias, organización social y cosmovisión de los pueblos.

Señaló que miles de familias a lo largo y ancho del estado mantienen vivas las prácticas artesanales, a través de la producción de textiles, alfarería, máscaras, pintura sobre madera, lacas, talabartería, joyería, trabajos con palma y fibras naturales, que constituyen ejemplos del amplio patrimonio cultural que distingue a Guerrero.

Cuestionó, sin embargo, que pese a su importancia cultural y económica, esta actividad productiva enfrenta diversas problemáticas, principalmente ante la falta de protección efectiva de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales, permitiendo que los diseños, técnicas, símbolos y procesos creativos que han sido desarrollados colectivamente durante generaciones, sean reproducidos sin autorización, reconocimiento ni beneficio alguno para las comunidades de origen, lo que representa una grave afectación a la identidad cultural y los derechos de los pueblos.

Por todo lo anterior, Sierra Pérez considera indispensable la incorporación del derecho a la protección de las artesanías y expresiones culturales tradicionales dentro de la Constitución Política local, respondiendo a la necesidad de otorgarles una protección jurídica de mayor jerarquía.

“La Constitución representa el marco fundamental donde se establecen los principios y obligaciones que orientan la actuación del Estado; por ello, reconocer este derecho en su texto permitirá garantizar que las políticas públicas relacionadas con la actividad artesanal no dependan únicamente de decisiones administrativas o de programas temporales, sino que formen parte de una obligación permanente de las autoridades”, apuntó.

Esta iniciativa con proyecto de decreto plantea adicionar una fracción IX Ter al numeral 1 del artículo 6 de la Constitución Política del Estado, para lo cual es analizada al seno de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso.