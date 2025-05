Evelyn Salgado entrega visas a 106 adultos mayores para reencontrarse con su familia en EE. UU

Anuncio

Guerrero une a familias migrantes con apoyo del Gobierno Estatal

Anuncia mayor inversión para unir a más familias de migrantes guerrerenses; este año serán beneficiadas mil adultos mayores con visas norteamericanas

Chilpancingo, Gro. a 02 de Mayo del 2025.- Para seguir uniendo los corazones de las familias de migrantes que por muchos años no se han visto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó la entrega de visas a 106 adultos mayores del programa de “Lazos Migrantes” quienes se podrán reencontrarse con sus hijas e hijos que migraron a los Estados Unidos.

“Para nosotros ningún muro va a impedir que abracen a sus familias; entre nosotros no hay muros no hay murallas y no hay adversidades que no podamos superar, hay puentes, amor y mucho trabajo para que se reúnan con sus familias”, afirmó la mandataria estatal.

Afirmó que este noble programa que beneficia directamente a adultos mayores seguirá creciendo en recursos para seguir gestionando un mayor número de visas y así beneficiar a más familias de Guerrero.

A través de este noble programa “Lazos Migrantes”, se ha logrado beneficiar en 2024 a 500 personas adultas mayores quienes de las ocho regiones del estado. En lo que va del 2025, se han beneficiado a 375 y se prevé que en los próximos meses se suman un total de 475 visas en solo en este primer semestre, con una meta a beneficiar este año a más de mil familias.

“Este no es un programa cualquiera: Más que un programa, es una causa”, afirmó la gobernadora y reiteró que “Lazos Migrantes” nació de la convicción de reunir a muchas familias a través del acompañamiento del gobierno estatal, con una inversión superior a los 500 mil pesos en estos dos años de operaciones.

El evento de entrega contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal; el presidente del Congreso del Estado, Jesús Parra García; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; así como alcaldes de municipios cuyos habitantes han sido beneficiados.