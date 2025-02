Evelyn Salgado inaugura la Semana Jurídica 2025 y reafirma el acceso a la justicia como un derecho irrenunciable

Anuncio

Guerrero avanza con una agenda progresista y de derechos humanos, afirma la Gobernadora

“La Justicia no es un privilegio, es un derecho”: ESP

Chilpancingo, Gro., a 04 de Febrero del 2025.– En el marco del 108° aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró las actividades de la Semana Jurídica 2025, donde subrayó que la justicia no es un privilegio, sino un derecho inalienable y fundamental para la democracia, la paz y el desarrollo de Guerrero.

Durante su intervención, la mandataria estatal reiteró su compromiso de seguir impulsando el acceso a la justicia como pilar central de su administración, en la búsqueda de un estado más justo y equitativo. Destacó que, sin el fortalecimiento del Estado de derecho, las instituciones pierden su sentido, por lo que es fundamental colocar a las personas y sus derechos en el centro de toda acción gubernamental.

Bajo el lema: “El respeto y la garantía de los derechos humanos son la esencia de una sociedad justa, democrática y humanista”, la Semana Jurídica tiene el propósito de acercar el conocimiento y las herramientas legales a la ciudadanía, promoviendo una cultura de justicia accesible y empoderando a la población para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En su discurso, Salgado Pineda enfatizó que la justicia no puede ser plena si no garantiza la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Añadió que también debe reconocer y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de los pueblos indígenas y afromexicanos, además de asegurar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad y combatir todas las formas de racismo y discriminación.

“La justicia no es plena si no tiene rostro de mujer, si no erradica la violencia de género, si no protege a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, si no garantiza el acceso de las personas con discapacidad y si no combate todas las formas de discriminación”, puntualizó la Gobernadora.

Ante magistrados, legisladores, abogados, notarios y funcionarios públicos, la gobernadora reafirmó que Guerrero es un estado de libertades y derechos, que avanza con una agenda progresista, ecologista y defensora de los derechos humanos.

“En Guerrero hay libertades, hay derechos. Hemos demostrado que estamos rompiendo estereotipos y paradigmas, y que avanzamos con una agenda progresista y comprometida con la justicia social”, afirmó Salgado Pineda.

En el evento estuvieron presentes la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Salgado Parra; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jesús Parra García; el diputado presidente de la JUCOPO, Jesús Eugenio Urióstegui; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, así como otros funcionarios estatales y federales.