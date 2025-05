Evelyn Salgado reconoce a las Fuerzas Armadas y llama a construir un país libre de desigualdad y corrupción

Anuncio

Al conmemorar la Batalla de Puebla, la Gobernadora señaló que “La dignidad de México está por encima de todo”

Chilpancingo, Gro., a 05 de Mayo del 2025.- Al conmemorar el 163 aniversario de la Batalla de Puebla, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el patriotismo de las Fuerzas Armadas de México y su compromiso moral de proteger al país y servir al pueblo, además de reiterar su llamado a construir entre todas y todos, un mejor futuro para México contra la desigualdad, la mentira y la corrupción.

“México no se vende, no se entrega ni se doblega. Hace 163 años México no solo ganó una batalla, ese día nuestra nación hizo historia. Aquella victoria demostró que la dignidad nacional está por encima de todo”, expresó la mandataria estatal.

Desde el 50 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado recordó la gesta heroica del 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, venció a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el francés.

Durante el acto conmemorativo, la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó protesta de Bandera, de manera simultánea y a través de la red digital, a los Soldados del Servicio Militar Nacional clase 2006, remisos y mujeres voluntarias.

Con voz de mando, la titular del Ejecutivo federal exhortó a los 37 mil 442 jóvenes del Servicio Militar Nacional distribuidos en 168 centros de adiestramiento en todo el país, quienes protestaron honrar a México con responsabilidad y entrega.

El comandante del 50 Batallón de Infantería, Carlos Javier Jaramillo Huerta, reconoció el compromiso de los jóvenes guerrerenses que se integran a las filas del SMN, destacando su disciplina y vocación de servicio.

Al evento asistieron autoridades civiles y militares, entre ellos el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto Zapata Pérez; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente del Congreso del Estado, Jesús Parra García; y la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega.