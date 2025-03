La Secretaría de Salud Guerrero brinda orientación y atención oportuna de prevención y cuidados de VIH, ITS y VHC a la población 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 30 de Marzo del 2025.- La Secretaría de Salud Guerrero (SSG) informó que cuenta con información preventiva, pruebas de detección y tratamientos contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Infecciones de Transmisión Sexual y Virus de la Hepatitis C (VHC), y está garantizada la atención a la población guerrerense.

A través de la Coordinación Estatal del Programa de Prevención y Control del VIH, ITS y VHC, la dependencia estatal indicó que para difundir las medidas de prevención de estas infecciones cuenta con material para difundir en las redes sociales autorizadas por el Centro Nacional para la Prevención del Sida (CENSIDA) y las Hepatitis.

De igual forma, señaló que están aseguradas las pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y VHC, para aplicarlas a la población de mayor riesgo y vulnerabilidad, así como la vinculación de los servicios de primer nivel de atención a las unidades de atención a personas que viven con VIH y VHC en los cinco servicios de atención integral hospitalaria en los Hospitales Generales de Coyuca de Catalán, Iguala, Tlapa, Zihuatanejo y Ometepec, y dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Chilpancingo y Acapulco.

La SSG mencionó que cuenta con el tratamiento antirretroviral de diferentes esquemas para un total de 3,891 personas que viven con VIH y antivirales para personas que se confirman con Virus de Hepatitis C, además, tiene asegurado un total de 7 mil 782 cargas virales en el año y 3 mil 891 estudios de CD4, que sirve para vigilar la salud del sistema inmunitario en personas con VIH, más el de los casos nuevos 2025, para el seguimiento y control de las personas que viven con VIH.

La SSG también emite recomendaciones a la población con riesgo de adquirir el VIH para que acuda a la unidad más cercana a realizarse la detección, o recibir la atención si ya se sabe que tiene VIH.

Destacó que también cuenta con el tratamiento de PEP (Profilaxis Post-Exposición) para personas que posiblemente hayan estado expuestas al VIH, pero es solo para situaciones de emergencia. La PEP debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a la posible exposición al VIH.

Así como con el tratamiento es el PrEP (Profilaxis Previa a la Exposición) para personas que aún no tienen VIH, pero están en un mayor riesgo de contraerlo. Puede ser una pastilla que se toma diariamente o de manera intermitente. Si se expone al VIH, PrEP puede evitar que el virus se propague por el cuerpo, pero es importante aclarar que la PrEP ofrece protección contra el VIH, pero no protege contra otras ITS, por lo cual el uso del preservativo es importante.