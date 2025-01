Promoción del Gobierno de Evelyn Salgado consolida a Acapulco como la capital del turismo deportivo en México

Anuncio

En esta edición habrá cancha flotante con prácticas de tenis en la Bahía de Santa Lucía.

Confirma el AMT la recuperación turística del destino.

Acapulco, Gro., a 29 de Enero del 2025.- A través de una conferencia de prensa, se anunció la realización del del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, consolidándose como la capital del turismo deportivo en México, gracias a la promoción y recuperación turística del estado que impulsa la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, con la realización de eventos de talla internacional.

Durante la conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero (SECTURGro), Simón Quiñones Orozco, reiteró que el Gobierno de Guerrero brinda todas las condiciones para albergar miles de personas y al mismo tiempo fortalece la economía local tras los desafíos meteorológicos que ha enfrentado el puerto en el último año.

“De parte de la gobernadora refrendar el apoyo para seguir impulsando el turismo deportivo en el estado; hoy les compartimos a los organizadores las ocupaciones que desde noviembre hemos tenido en todo Guerrero porque el resultado es en todo el estado”, refirió.

Destacó que para este primer fin de semana largo del año se pronostica una derrama de 485 millones de pesos y una afluencia de más de 71 mil visitantes en los destinos de El Hogar del Sol y aseguró que para el mes de febrero, en que se lleve a cabo el evento de Mextenis, se contará con alrededor de 14 mil 635 habitaciones, lo cual refleja una tendencia positiva para Acapulco en su recuperación como destino.

Por otro lado, resaltó que esta edición del Abierto Mexicano de Tenis contará con una cancha flotante en la que se realizarán prácticas de tenis sobre la Bahía de Santa Lucía, logrando mover al puerto en el mundo con postales de este atractivo.

De igual forma se mencionó que este torneo contará con la participación de 8 jugadores del Top 20 del ranking ATP, entre los que destacan: Alexander Zverev (No. 2), finalista del Abierto de Australia 2025 y campeón del AMT 2021; Taylor Fritz (No. 4), finalista de las Nitto ATP Finals; Casper Ruud (No. 5), finalista en Los Cabos y Acapulco en 2024 y Tommy Paul (No. 9), quien se estrena como Top 10 este 2025, además de Holger Rune (No. 12), Lorenzo Musetti (No. 17), Frances Tiafoe (No. 18) y el mexicano Rodrigo Pacheco, quien representará orgullosamente al país.

Por su parte, Seyed Rezvani, director general de Grupo Mundo Imperial, destacó que, si bien el AMT es el evento deportivo más importante y consolidado en la ciudad, la prioridad del grupo es seguir impulsando el deporte en general, sabiendo que, en cada evento deportivo no solo coadyuvan en mejorar el ánimo social, sino que fomentan el desarrollo económico y social del destino, así mismo resaltó que este 2025, el Hotel Princess regresará como sede del torneo, aportando 450 habitaciones adicionales para los amantes del tenis.

Por último, se indicó que la venta de boletos para el torneo podrán adquirirse a través de la plataforma Mextenis Account Manager by Ticketmaster, garantizando un proceso seguro y eficiente para los aficionados, o bien, en las taquillas de la Arena GNP Seguros.

En esta conferencia de prensa estuvieron presentes el director del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, Álvaro Falla; el COO de Mextenis, Geoffrey Fernández; y el director general de Grupo Mundo Imperial, Seyed Rezvani.