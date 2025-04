Escritura tu Vivienda con Mejoravit solo para ti

Anuncio

Si liquidaste tu crédito, pero aún no cuentas con las escrituras de tu vivienda, INFONAVIT te otorga financiamiento para cubrir los gastos notariales y obtener certeza jurídica sobre tu patrimonio.

Ciudad de México, a 28 de Abril del 2025.- Si ya terminaste de pagar tu Crédito INFONAVIT, pero aún no cuentas con las escrituras de tu vivienda, porque no has podido iniciar el trámite por falta de dinero, ahora tienes una solución. Con Mejoravit solo para ti, puedes utilizar hasta el 30% de tu crédito para regularizar la tenencia de tu vivienda, es decir, que solo tengas pendiente el trámite de la escrituración y registro ante el RPP y obtener certeza jurídica sobre tu patrimonio.

Para financiar la regularización debes acreditar la legítima tenencia del inmueble, presentando una copia del original de la solicitud de inscripción del crédito, así como una copia de las escrituras que serán formalizadas ante notario. Además de contar con los siguientes documentos:

• Solicitud de inscripción del crédito.

• Identificación oficial vigente (INE al 200% o pasaporte).

• Acta de nacimiento (original y copia).

• CURP y RFC (impresión o copia).

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

• Presupuesto de la notaría para los trámites de regularización de vivienda con CLABE interbancaria.

Este financiamiento no solo te ayuda a cubrir los gastos notariales para la escrituración de tu vivienda, sino que también puedes utilizarlo para realizar mejoras y reparaciones, como la reparación de fugas de agua o gas, arreglo de sanitarios y plomería, instalación de aire acondicionado o ventiladores, y colocación de mosquiteros, entre otras adecuaciones.

Con el crédito Mejoravit solo para ti, puedes acceder a un financiamiento que va desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil 030 pesos, según el saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda. Además, los recursos se depositan directamente a tu cuenta bancaria y tienes el poder de decidir cómo y dónde utilizarlo, garantizando que cada peso se destine a tu hogar.

Recuerda que no necesitas intermediarios para obtener tu crédito, solo debes acercarte al Centro de Servicio INFONAVIT (Cesi) más cercano a tu domicilio o ingresar a Mi Cuenta INFONAVIT (micuenta.infonavit.org.mx). Todos nuestros trámites son gratuitos, evitando costos innecesarios para tu familia.