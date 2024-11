Evelyn Salgado y Abelina López pactan reforzar el trabajo coordinado en favor de Acapulco

Anuncio

Ambas mandatarias coinciden en continuar sumando esfuerzos para ampliar las acciones y proyectos en beneficio del puerto y su gente

Acapulco, Gro., a 05 de Noviembre del 2024.- Al reiterar la disposición para reforzar el trabajo coordinado en favor de Acapulco, sus habitantes y turistas, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la Alcaldesa Abelina López Rodríguez, coincidieron en continuar sobre la ruta de la estrecha colaboración para ampliar las acciones y proyectos que sean de beneficio para el puerto y su gente.

En el evento del Inicio de la Rehabilitación de la avenida Escénica en Acapulco, que encabezó la Gobernadora Evelyn Salgado la tarde de este martes, se dejó de manifiesto el gran compromiso de la mandataria estatal con el municipio, al arrancar una obra urgente y prioritaria que será de gran beneficio para el destino de playa.

“Juntos vamos por el renacer de Acapulco, esto es algo muy importante. Yo he visto la solidaridad, he visto el amor, he visto la fraternidad y la unidad de las y los acapulqueños. Eso nadie nos lo puede quitar, esa fraternidad y esa unión que tenemos como acapulqueñas, como acapulqueños”, dijo Salgado Pineda, al refrendar su apoyo absoluto para Acapulco.

En su oportunidad, la Alcaldesa Abelina López Rodríguez, agradeció el apoyo de la gobernadora para Acapulco, manifestando la disposición para sumarse en cada acción que represente el ampliar beneficios para las y los acapulqueños.

.

“Mi aprecio y mi cariño a la Gobernadora por todo lo que hace por Acapulco y estoy segura de que Acapulco se transforma con ustedes”, expresó la presidenta municipal.

En unidad y fortaleciendo la coordinación entre estado y municipio, la Gobernadora y la alcaldesa junto a representantes de asociaciones y colegios del ámbito de la construcción, dieron el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la avenida Escénica, proyecto de modernización urbana por parte del gobierno del estado que tiene el objetivo de recuperar el brillo histórico de Acapulco, mediante infraestructura de calidad, para reactivar la economía local y mejorar la conectividad del puerto.