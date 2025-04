Exhiben en Acapulco esculturas que se realizan previo a la inauguración de Arenando 2025

Anuncio

14 artistas internacionales crearán obras de arte

Acapulco, Gro., a 02 de Abril del 2025.- Previo a la inauguración del festival internacional Arenando, se realizan esculturas en distintos puntos turísticos de Acapulco, espectáculo que pueden disfrutar residentes y turistas.

Desde el pasado lunes 31 de marzo, el artista plástico especializado en esculturas y orgullosamente guerrerense, Calixto Molina, ha trabajado con los artistas Gonzalo Colombo, de Argentina, y Mauro Jalanocca, de Perú, iniciando con una obra de arte en arena en Pie de la Cuesta; este martes 1 de abril, el punto en donde se creó la siguiente escultura fue Caleta y Caletilla.

“Vamos a representar cosas típicas del lugar en donde vamos a estar, para que se tenga la oportunidad de acercar el arte a la gente, esto es un preámbulo de lo que se viene del 7 al 11 de abril. Necesitamos este tipo de eventos para posicionar a Acapulco nuevamente y con el apoyo que nos está dando la gobernadora y la Secretaría de Turismo haremos eso realidad”, expresó Calixto Molina.

Por su parte, Mauro Jalanocca, aseguró que Acapulco es un paraíso que ofrece un clima muy agradable así como otros atractivos naturales que todo el mundo debe conocer. “Yo he recorrido mucho Sudamérica y ahora me toca Centroamérica, empecé por México, Acapulco, me gusta mucho el clima, el mar, el agua cristalina, el temple del calor y el viento fresco así que está para venir”.

Las creaciones de esculturas en arena previo a la inauguración del festival en el Centro Internacional Acapulco, también se llevarán a cabo en la plazoleta de La Quebrada, Playa Bonfil y Playa Suave.

Para esta edición, 14 artistas de talla internacional estarán realizando distintas obras. Se cuenta con la participación de escultores provenientes de Francia, España, Canadá, Estados Unidos, entre muchos otros.

Además, se prevé que las esculturas estén expuestas durante un mes y medio después de su creación, con el propósito de que residentes y turistas puedan disfrutar de este tipo de actividades que incentivan la sana convivencia.