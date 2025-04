Inauguran en Zihuatanejo Tianguis Campesino 2025

Anuncio

Zihuatanejo de Azueta, Gro., a 02 de Abril del 2025.- Al inaugurar en representación de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda el Tianguis Campesino 2025, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena destacó que para el gobierno del estado es de gran prioridad impulsar al campo guerrerense, porque con cada semilla sembrada, es un paso más hacia la soberanía alimentaria.

El Tianguis Campesino organizado por el ayuntamiento de Zihuatanejo tiene como objetivo apoyar a las productoras y los productores del municipio con la entrega de herramientas de trabajo, que contribuyan a la fácil realización de sus actividades y mejorar la producción de sus productos.

Zepeda Castorena destacó que la instrucción de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender a los productores, destacando que cuando el campo avanza, Guerrero avanza, por ello se trabaja para continuar apoyando al campo, no como una opción sino como un deber, porque el campo no solo es la raíz de la alimentación, si no también es un gran motor de desarrollo.

Estuvieron presentes en el evento, la presidenta municipal Lizette Tapia Castro; el subsecretario de Ganadería y Pesca, Adalid Pérez Galeana; la directora general de Fomento y Normatividad Pecuaria, Michelle Estefanía Gómez Dueñas; el presidente de la Asociación Nacional Mexicana de Productores de Cebú, Óscar Thomas Obregón; el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro en la Costa Grande, Emmanuel Villa Arreola; el director de Desarrollo municipal, José Isabel Carrillo Infante, además de representantes de comisariados ejidales y municipales de la región.