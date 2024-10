Fortalece IMSS Guerrero parque vehicular para ocho unidades médicas y administrativas de la Entidad

Anuncio

Coadyuvarán a las acciones de salud y al envío de medicamentos e insumos.

También fueron entregados más de mil cascos dialécticos para los equipos de

Protección Civil de las Unidades Internas de las unidades médicas y no médicas.

Acapulco, Guerrero a 09 de Octubre del 2024.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero fortalece su parque vehicular con la entrega de ocho camionetas que contribuirán a mejorar las acciones de atención en salud y coadyuvarán al envío de medicamentos e insumos a las unidades médicas y administrativas de toda la entidad.

En un acto en la explanada de la sede del Instituto en Acapulco, la titular del IMSS en el

estado, doctora Saandra Durán Vázquez, resaltó que las unidades amplían la capacidad

de supervisión y el reparto rápido de insumos de la Coordinación de Abasto.

Acompañada por el Cuerpo de Gobierno y directivos de las unidades, a quienes entregó

las unidades, destacó el profesionalismo y compromiso del Seguro Social para mejorar las

acciones que día a día se realizan, siempre en beneficio de la población derechohabiente

y usuaria.

El Director del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 5, en

Taxco, Juan Antonio Camacho González, destacó que la entrega de los vehículos forma

parte de la “gran capacidad de respuesta” que demuestra el Instituto, ya que permite dar

solución a las necesidades de la población derechohabiente que lo requiera.

Las camionetas fueron entregadas a los directores y choferes de las siguientes unidades:

Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”, Unidades de Medicina

Familiar (UMF) No. 9 y 26, en Acapulco; Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,

así como los Hospitales de Zona con UMF No. 4 y 8, en Iguala y Zihuatanejo,

respectivamente; además de los HGSZ/MF No. 3, en Chilpancingo, y No. 5.

Además de las camionetas, fueron entregados mil 410 cascos dialécticos, para las

Brigadas de Protección Civil de las unidades médicas y no médicas de toda la

representación.

La Doctora Durán Vázquez dio el banderazo de salida a los vehículos, que serán

utilizados de manera inmediata en las acciones encomendadas e invitó a los choferes de

éstas, a darles un cuidado digno y el mantenimiento preventivo y correctivo para que

siempre estén en buenas condiciones para la atención de calidad.