La Gobernadora Evelyn Salgado entregó apoyos a familias de la colonia Campestre de La Laguna de Acapulco

Acapulco, Gro., a 15 de Octubre del 2024.- En seguimiento a la atención a las colonias afectadas por las lluvias que se registraron durante el Huracán “John”, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó la colonia Campestre de La Laguna, en donde entregó apoyos diversos y supervisó las acciones de limpieza que se llevan a cabo en esta zona. En su encuentro con los pobladores y colonias cercanas, la Gobernadora destacó el trabajo en equipo entre los diversos niveles de gobierno, para lograr la pronta recuperación del municipio.

“Tenemos un pueblo valiente, un pueblo trabajador, ningún pueblo aguantaría estos dos huracanes así. Pero somos un pueblo organizado, trabajador, son un pueblo unido. Se ayudaron unos a otros y eso es lo que hace grande a un pueblo, la fraternidad, la solidaridad y la ayuda”, dijo.

En su encuentro con los colonos, la Gobernadora entregó paquetes de limpieza para los hogares, de aseo personal, cobertores, colchonetas y zapatos, entre otros; además señaló que, como parte de esta coordinación de esfuerzos, se realizó el retiro de más de 860 toneladas de tierra, logrando nuevamente el acceso a las calles de este centro poblacional y anunció que se trabajará en el restablecimiento de las luminarias en el acceso principal. De igual manera, se otorgaron paquetes de herramientas para que las Brigadas Vecinales sigan dando atención a la limpieza, se instaló un módulo de atención con Brigada Médica, mediante la cual se dan consultas, se realizan curaciones y se entrega medicamento a la población.

“Han venido huracanes, han venido sismos y estamos y seguiremos de pie. Y si nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, una y otra vez, con esa fuerza que tenemos las y los guerrerenses; somos un pueblo de lucha”, expresó la mandataria.

Salgado Pineda escuchó las peticiones de los pobladores, entre las que destacan el encauzamiento del Río de La Sabana, así como acciones de agua potable, desazolve y adecuado mantenimiento de las obras, además se comprometió, de la mano con la federación, atender el tema de regularización de este asentamiento población. Dijo que hay un gran compromiso para seguir trabajando en favor de un solo Acapulco, con más y mejores oportunidades.

La Gobernadora destacó el apoyo solidario de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde el primer momento ha mostrado su cercanía con Guerrero; también se refirió al trabajo coordinado de la Presidenta Municipal, Abelina López Rodríguez, para lograr todas estas acciones en favor de Acapulco. Y agregó: “Aquí estamos los tres niveles de gobierno y no les vamos a dejar. Ustedes no están solas y no están solos, cuentan con el apoyo de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, de la gobernadora y de la Presidenta Abelina López Rodríguez”, expresó la mandataria.

En representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya, refrendó el apoyo del gobierno federal para el pueblo de Guerrero. “Lo más importante es que estamos unidos y que el esfuerzo de los gobierno siempre es pensando en el bienestar de ustedes”, expresó.

En su participación, el subsecretario de Administración, Ricardo Salinas Méndez dijo que, como parte de este trabajo coordinado, se llevaron a cabo acciones para mitigar las afectaciones, se habilitó el acceso a la colonia, se realizó la limpieza de las calles, retiro de escombros y tierra, entre otros. “Estos ejemplos de coordinación son los que nos convierten en una comunidad, que no dudo, en poco tiempo volverá a ser próspera, limpia y tener la calidad digna para vivir con sus familias”, señaló.

A nombre de los vecinos, el Presidente del Comité de la colonia Campestre La Laguna, Irving Bello Valle, dio la bienvenida a la gobernadora y destacó que esta visita es de suma importancia, por lo que agradeció la sensibilidad y cercanía de la mandataria estatal para atender las necesidades más apremiantes.

A la gira de trabajo asistieron la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el Presidente Municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera; así como alumnos del Jardín de Niños, Frida Kahlo, la primaria Club de Leones y el Cetis 90, entre otros.