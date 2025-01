Pide el regidor Genaro Vázquez Flores liberar recursos federales para el rescate de Acapulco

Anuncio

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 16 de Enero del 2025.- El regidor por el partido Morena, Genaro Vázquez Flores hizo un llamado al Gobierno Federal para liberar de inmediato los recursos asignados para el programa de rescate turístico del puerto de Acapulco.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guerrero, el edil señaló que después de los graves daños que dejó el paso de los Huracanes “Otis” y “John”, es urgente agilizar las labores para renovar el puerto, a fin de que recupere su sitio como destino preferido del turismo nacional e internacional.

“Hago un llamado a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para que los recursos destinados a los programas que el gobierno federal ha dado a conocer de forma pública, se hagan realidad y se concreten lo antes posible” para poder levantar este puerto turístico, expresó el regidor morenista.

Vázquez Flores dijo que se han hecho anuncios sobre inversiones importantes para modernizar el puerto, pero desconoce hasta ahora qué ha pasado y porqué no se ve ningún trabajo de rehabilitación relacionado con esos programas federales.

“La verdad es que hasta ahora no hemos visto nada y mi llamado respetuoso, es que se hagan realidad esos proyectos. Ya urge recuperar Acapulco, porque la economía no se ha recuperado, no hay empleo. Los hoteles siguen en obra negra y no hay inversiones a la vista”, indicó Vázquez Flores.

Además alertó que de cumplir Donald Trump con su amenaza de hacer deportaciones masivas de migrantes cuando llegue por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos, se viene un problema serio por falta de empleos.

“Esto va a colapsar y si el gobierno federal no invierte para generar empleos en Acapulco, tendremos un problema serio, por eso pedimos a la presidenta que las inversiones federales se hagan una realidad”, insistió el regidor de Morena.

“Los acapulqueños queremos que se inviertan de manera real los recursos destinados para la reconstrucción de Acapulco, sin importar que gobierno -estatal o municipal – los administre, subrayó finalmente.