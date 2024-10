Entrega Evelyn Salgado nuevos centros de Salud IMSS Bienestar en Hueycantenango y Almolonga por más de 44 MDP

Anuncio

*La Gobernadora destina más de 124 MDP de inversión social para José Joaquín de Herrera en estos 3 años de gobierno

*Guerrero es ejemplo en la transformación de los servicios de Salud, expresó la mandataria estatal

José Joaquín de Herrera, Gro., a 23 de Octubre del 2024. – Más de 124 millones de pesos se han invertido en el municipio de José Joaquín de Herrera en diversas obras sociales durante estos tres años de su gobierno, destacó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar el Centro de Salud de Servicios Ampliados IMSS Bienestar de la localidad de Hueycantenango con una inversión superior a los 37 millones de pesos, cumpliendo con la Transformación de la Salud en Guerrero.

“Nos comprometimos a llevar el bienestar a cada una de las regiones de nuestro estado, que la transformación llegará hasta el último rincón de nuestro estado, a todos los municipios, por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante para traer obras de impacto a este municipio, obras educativas, en materia de salud, carreteras y de bienestar, en estos tres años hemos realizado una inversión social de más de 124 millones de pesos en este municipio”, afirmó la mandataria estatal.

Durante esta gira de trabajo, la gobernadora visitó la comunidad de Ayahualtempa donde llevó apoyos sociales, así como la localidad de Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera en un encuentro con la población, la comunidad estudiantil, así como comisarios de diversas localidades.

Durante este encuentro, la mandataria inauguró el Centro de Salud con Servicios Ampliados IMSS Bienestar, que había sido un compromiso que hoy se está cumpliendo, listo y equipado para atender a todas las familias de José Joaquín de Herrera, con una inversión de 37 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para esta Unidad Médica donde se brindarán consultas generales, odontología, vacunación, psicología y promoción a la salud.

También, la Gobernadora Evelyn entregó de manera simbólica obras realizadas durante este último año por más de 35 millones de pesos en la construcción de aulas, puente vehicular, pavimentación de calles, rehabilitación de la Unidad Deportiva, construcción de sistema de agua potable y saneamiento, así como aulas escolares y 28 acciones en el mejoramiento de vivienda durante este 2024 “Año de las Obras”, sumando una inversión total durante estos tres años de gobierno por más de 124 millones de pesos.

La Gobernadora resaltó la coordinación con el gobierno municipal para seguir cumpliendo los compromisos para que la población tenga vivienda digna, atención a la salud de calidad y caminos bien hechos para mejorar la conectividad del municipio.

“Vamos avanzando cada día con pasos agigantados. En estos tres años hemos hecho muchísimas cosas. No es fácil el reto, hemos trabajado y seguiremos trabajando todos los días, no se descansa, aquí trabajamos todos los días, la gobernadora seguirá siendo de territorio, me debo a ustedes y por ustedes vamos a dar todo el esfuerzo, con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, apuntó Evelyn Salgado.

Más tarde, la Gobernadora Evelyn Salgado se trasladó a la comunidad de Almolonga, municipio de Tixtla donde también entregó el Centro de Salud IMSS Bienestar, garantizando el derecho de la población a la salud.

Esta nueva unidad de servicios médicos representó una inversión de 7 millones de pesos, de los cuales, 6.5 millones fueron para la infraestructura y casi un millón de pesos para el equipamiento de este centro de salud que ofrece consultas, servicios odontológicos, con el objetivo de garantizar que la infraestructura de salud se encuentre en óptimas condiciones.

“Este gran reto de transformar la salud hemos encontrado en el Gobierno Federal aliados invaluables, hemos dado pasos gigantes en estos tres años, tenemos unidades de Hemodiálisis totalmente gratuitas, una unidad de Hemodinamia, grandes avances en la unidad de quemados en Chilpancingo”, destacó la mandataria estatal acompañada por el alcalde de Tixtla Alberto Michi Campos, así como el coordinador estatal del IMSS Bienestar en Guerrero, Jesús Adame Reina.