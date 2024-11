Convoca Félix Salgado a la unidad y a la democracia en Morena

Anuncio

Nadie tiene derecho a destruir la 4T, expresa en asamblea con el CEN

Se tiene como meta afiliar a 300 mil guerrerenses, informa Luisa María Alcalde

Chilpancingo, Gro., a 16 de Noviembre del 2024.- Con un mensaje de unidad y democracia, el Senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio dio la bienvenida a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, presidido por Luisa María Alcalde Luján, quienes encabezaron una asamblea informativa en la capital de Guerrero.

En la reunión desarrollada este sábado en las canchas de la colonia Galeana, Salgado Macedonio enfatizó que se debe trabajar desde la unidad, y aseveró que nadie tiene derecho a destruir el gran movimiento de la Cuarta Transformación.

Dijo que en Morena no hay lugar para el pleito sino para la unidad, porque no se debe destruir el trabajo del líder y expresidente, Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el legado de no mentir, no robar y no traicionar, que se debe seguir.

El legislador dijo que México es mejor que otros países que se dicen demócratas, pues se ha logrado tener la Presidencia de la República, los congresos y la mayoría de las gubernaturas, y dijo que se continuará con el impulso a la democracia.

Como parte de esta, indicó, es importante el relevo generacional, por lo que se impulsará a los jóvenes, que son el motor de la Cuarta Transformación, porque sin ellos no tendría sentido la lucha.

Salgado Macedonio expresó que a veces no se dan cuenta de la grandeza del partido y que gracias a las políticas públicas de López Obrador se logró tener a la primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

También se logró la mayoría calificada que ha permitido aprobar las reformas del pueblo, entre estas la Judicial, una de las más importantes porque el pueblo podrá elegir a sus juzgadores.

La Presidenta del CEN, Luisa María Alcalde llamó a la unidad e informó que en la entidad hay una meta de 300 mil guerrerenses afiliados, en la campaña de afiliación que comienza en diciembre, quienes estarán credencializados.

También enfatizo en la organización, para lo que se deben crear comités en colonias y se repartirá el periódico Regeneración, para que llegue a todos los rincones del país.

En el acto se aprobó en Guerrero el Decálogo para autoridades emanadas de Morena conformado por 10 puntos.

También estuvieron presentes la secretaria general, Carolina Rangel Gracida y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, entre otros integrantes del CEN, así como el presidente del Comité Estatal, Jacinto González Varona, y la secretaria general, Yesenia Xinol, entre otros políticos.