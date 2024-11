La SSG ofrece Gratuitamente Vasectomía sin bisturí

Anuncio

Todo hombre mayor a 18 años y con paternidad satisfecha puede realizarse este procedimiento ambulatorio gratis en unidades del sector salud

Chilpancingo, Gro., a 20 de Noviembre del 2024.- En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se celebra este año el próximo 22 de noviembre, la Secretaría de Salud Guerrero (SSG), invita a todo varón mayor a 18 años y con paternidad satisfecha a realizarse este procedimiento quirúrgico ambulatorio; método anticonceptivo masculino o de control natal permanente y gratuito.

A través del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, la Secretaría de Salud Guerrero (SSG), informó que ha programado jornadas quirúrgicas de Vasectomía sin Bisturí (VSB) intensivas con el propósito de fortalecer la Planificación Familiar y la paternidad activa, elegida y responsable del hombre.

La SSG detalló que a partir de este jueves, personal médico especializado en este procedimiento estarán brindando este servicio en puntos estratégicos del estado, la programación será la siguiente:

El 21 de noviembre en Hospital de la Comunidad de San Marcos y el 24 y 27 de noviembre en la Unidad de Partería La Alameda de Chilpancingo.

También el 27 de noviembre en Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Renacimiento y de manera simultánea el 29 de noviembre en el Centro de Salud “Agustín Batalla Zepeda” de Iguala y en el Hospital IMSS-Bienestar de Chilapa.

Esta jornada intensiva, pone a disposición este método permanente de planificación familiar para el hombre, de esta forma la población masculina ejerce su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener, lo que hace posible acceder a mejores condiciones de salud y calidad de vida para las familias guerrerenses.

La dependencia estatal reitera que el servicio es totalmente gratuito y se realiza bajo estrictas condiciones sanitarias de seguridad, por personal capacitado y certificado en la técnica, además de que no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual y no representa ningún riesgo para la salud.

Los interesados pueden acercarse a estas unidades de salud para mayor información y valoración médica.