Yoloczin Domínguez Serna hace un llamado a la unidad

Acapulco Guerrero, a 07 de Octubre de 2024.- “En este momento de dolor y confusión, es fundamental que como sociedad permanezcamos unidos. No podemos permitir que la violencia y el miedo nos dividan”, expresó la Diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, en torno al crimen del Alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.

“Sólo a través de la colaboración entre los distintos sectores podremos hacer frente a estos desafíos y construir la paz que tanto anhelamos, enfatizó la legisladora acapulqueña.

A la vez que expresó su “más sentida solidaridad con la familia de Alejandro en estos momentos tan difíciles”.

Advirtió que es imperativo que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita dar con los responsables de este crimen. “Solo a través de la verdad podremos honrar la memoria de Alejandro y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de la población en la justicia”, recalcó.

La impunidad, dijo, no puede tener cabida en este caso ni en ningún otro. “Como sociedad, no podemos tolerarla. En medio del dolor, también surge una gran responsabilidad: la de reconstruir. Debemos trabajar juntos, sociedad y gobierno, para fortalecer a Guerrero y garantizar un futuro en paz para todos sus habitantes”, concluyó.