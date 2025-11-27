Comparecen la SEG, el IGIFE y Salud Guerrero ante la LXIV Legislatura

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 25 de Noviembre del 2025.- Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guerrero expresaron su disposición a trabajar coordinadamente con la Secretarías de Educación (SEG) y de Salud Guerrero para contribuir a cerrar la brecha de desigualdad en la materia, y que la entidad cuente con mejores condiciones por el bien de las y los guerrerenses.

Esto, durante las comparecencias del secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña; del titular del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guerrero, Enrique Ramírez Barrios, y de la secretaria de Salud, Alondra Carbajal García, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de la gobernadora del Estado, Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Al titular de la SEG le cuestionaron las diputadas y diputados María Irene Montiel Servín, Erika Lorena Lührs Cortés, Edgar Ventura de la Cruz, Mirna Guadalupe Coria Medina, Jhobanny Jiménez Mendoza, Víctor Hugo Vega Hernández, Pánfilo Sánchez Almazán, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, Claudia Sierra Pérez y Vladimir Barrera Fuerte.

Preguntaron sobre el modelo de educación “Nueva Escuela Mexicana”; las estrategias para atender la deserción escolar en todos los niveles educativos; cómo impactarán los recortes presupuestales en la reconstrucción de escuelas dañadas por los huracanes, los programas educativos específicos, becas y escuelas de tiempo completo; cuáles son las escuelas cerradas por la inseguridad; los logros educativos; la entrega de uniformes escolares; planes para duplicar la matrícula universitaria y evitar que los jóvenes sean reclutados por la delincuencia.

Además, las acciones implementadas para la niñez que se ha quedado sin clases como consecuencia de las protestas y manifestaciones en el sector educativo; cómo se está midiendo la capacitación de docentes de lenguas originarias; municipios o regiones con mayor rezago educativo; los planteles sin servicios por adeudos; la renta de inmuebles para oficinas; cuántos trabajadores del magisterio siguen fuera de la nómina FONE; información del Plan de Previsión Social; el protocolo del uso responsable de dispositivos móviles; si ha tenido éxito la Estrategia Nacional Vive Saludable y el proceso de cambios de adscripción de docentes, entre otros.

Al dar lectura a la síntesis del estado que guarda la SEG, Ricardo Castillo Peña destacó que desde que asumió la titularidad se ha dedicado a sumar esfuerzos para fortalecer un sistema educativo inclusivo, equitativo y de excelencia, donde cada niña, niño, adolescente y joven, sin importar su origen o ubicación geográfica, tenga la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial.

Aseguró que se han sentado bases sólidas y se ha avanzado en indicadores clave, respondiendo con hechos a las demandas históricas del sector educativo, sin embrago reconoció que los retos son aún enormes y que el gobierno estatal seguirá trabajando sin descanso, coordinadamente con el Gobierno Federal, para que la transformación educativa siga profundizándose y rinda frutos tangibles en cada aula, en cada comunidad, en cada rincón de Guerrero, porque, “la educación es y será siempre nuestra mejor inversión y nuestra más firme apuesta por un futuro de paz, bienestar y justicia social”.

*Secretaría de Salud*

Por la tarde, durante la comparecencia de la titular de Salud, Dra. Alondra Carbajal García, participaron los diputados y las diputadas María Irene Montiel Servín, Erika Lorena Lührs Cortés, Leticia Mosso Hernández, Erika Isabel Guillén Román, Jhobanny Jiménez Mendoza, Beatriz Vélez Núñez, Guadalupe García Villalva, Jesús Parra García, Citlali Yaret Téllez Castillo y Catalina Apolinar Santiago.

Sus cuestionamientos versaron sobre los casos de dengue en la entidad; el número de estudios para la detección de cáncer cérvico-uterino y de mama; las acciones para reducir las muertes maternas; qué se hace para garantizar condiciones de seguridad al personal de salud que trabaja en zonas de riesgo; cómo se garantiza que los pacientes oncológicos y psiquiátricos reciban atención continua y sin interrupciones durante la transición al IMSS-Bienestar.

Además, sobre el abastecimiento de medicamentos en centros de salud y hospitales; acciones para atender la salud mental y qué se está haciendo para prevenir estas enfermedades; la contratación del personal de salud; las campañas de vacunación; estrategias para incrementar las consultas generales en el primer nivel de atención y cirugías; el funcionamiento del Banco de Leche Humana y su impacto en recién nacidos prematuros; la evaluación sobre el impacto ambiental de residuos biomédicos y el rol de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero en la supervisión y manejo de esto.

También preguntaron los planes para incorporar enfoques preventivos basados en salud ambiental y cómo interviene el IMSS-Bienestar en la atención prioritaria de enfermedades en zonas marginadas, cómo se evalúan estos impactos y si existe colaboración entre la Secretaría y la Cruz Roja Mexicana; las medidas para revertir la baja ocupación hospitalaria; el funcionamiento del programa Rutas de la Salud; el servicio en los hospitales; el impacto concreto del uso del equipo SPECT-CT en los tiempos de diagnóstico y en la supervivencia de pacientes oncológicos.

En su intervención, la secretaria de Salud destacó que el gobierno del Estado asume la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios de salud, a través de la implementación del Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar), centrando la atención en que las personas accedan a los servicios de salud con gratuidad, calidad y sin distinción.

Por ello, refrendó el compromiso de favorecer el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud apegado al sistema Nacional de Salud en México, orientando los esfuerzos hacia la prevención, atención oportuna con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, sustentados en políticas públicas eficaces que consoliden un sistema de salud más inclusivo, accesible y sostenible, y que garantice el bienestar de la población guerrerense.