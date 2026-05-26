Analizan iniciativas en favor de las personas Adultas Mayores y el Desarrollo Cultural en los municipios

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Chilpancingo, Gro., a 25 de mayo de 2026.- La diputada Claudia Sierra Pérez presentó una iniciativa para reconocer expresamente la discriminación por edad, también conocida como “edadismo”, como una forma de violencia contra las personas adultas mayores, a fin de fortalecer la protección de sus derechos humanos y promover una cultura de respeto, inclusión e igualdad.

En la tribuna del Salón de Plenos, explicó que el edadismo se manifiesta mediante prejuicios, rechazo, infantilización, exclusión y trato desigual hacia las personas adultas mayores, afectando gravemente su dignidad, autonomía y participación plena en la vida pública y social. Por ello, destacó la importancia de visibilizar esta forma de violencia y facilitar el diseño de políticas públicas especializadas para prevenir, atender y erradicar la discriminación por edad en los ámbitos institucional, social y comunitario.

Sierra Pérez añadió que esta reforma pretende armonizar el marco jurídico estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, estableciendo la obligación de las autoridades de adoptar medidas para garantizar la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores en condiciones de igualdad y no discriminación.

La propuesta de reforma a la fracción VI y de adición de una nueva fracción al artículo 4 Bis de la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Atención a los Adultos Mayores.

*LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA*

La legisladora también presentó una iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado, para fortalecer el acceso a la educación artística y comunitaria como herramienta de transformación social, consolidando espacios como las Casas de Cultura y Fábricas de Artes y Oficios en municipios con alta marginación, además de incorporar el uso de herramientas tecnológicas para difundir las disciplinas artísticas y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial del estado.

Expuso que la cultura y las artes constituyen derechos fundamentales que contribuyen al desarrollo integral de las personas y las comunidades, al fomentar la creatividad, la convivencia pacífica y la participación social. Sin embargo, pese a que la riqueza cultural es una de las principales características de Guerrero y de las expresiones artísticas de los pueblos nahuas, mixtecos, tlapanecos, amuzgos y afromexicanos, aún persisten rezagos estructurales, falta de apoyo institucional y limitaciones presupuestarias que ponen en riesgo la preservación de tradiciones y conocimientos culturales.

Por lo anterior, se propone fortalecer el Sistema Estatal de Educación Artística mediante una mayor coordinación entre autoridades culturales, educativas y ayuntamientos, garantizando el acceso igualitario a programas de formación artística con enfoque intercultural y comunitario; ampliar la cobertura de espacios culturales en regiones con mayor marginación e incorporar disciplinas como música, danza, literatura, teatro, cine y artes digitales, utilizando también plataformas tecnológicas para acercar la educación artística a comunidades apartadas y contribuir a la prevención de las violencias y a la construcción de una sociedad más incluyente y pacífica. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura.