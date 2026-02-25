Jesús Urióstegui destaca unidad y diálogo en ceremonia del 205 aniversario de la Bandera en Iguala

Anuncio

Iguala, Gro., a 24 de Febrero del 2026.- En el marco de la conmemoración del 205 aniversario del Día de la Bandera, el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, resaltó la importancia de la unidad nacional y el diálogo como elementos centrales para enfrentar los retos del país y del estado.

Durante la ceremonia cívica realizada en el Cerro del Tehuehue, en Iguala, Urióstegui García afirmó que la bandera nacional representa “el símbolo de nuestra unidad y la paz” y subrayó que México requiere estar unido, dialogar y sumar esfuerzos “a favor de México, a favor de la paz, a favor de la transformación” social y política.

El diputado acompañó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto con representantes de distintas fuerzas políticas, entre autoridades estatales y municipales, quienes participaron en el acto cívico celebrado en esta ciudad histórica, donde también se realizó el izamiento de bandera y otras actividades alusivas al símbolo patrio, recordando el significado de la enseña nacional en la identidad mexicana y guerrerense.

Jesús Urióstegui destacó el valor de la unidad más allá de colores partidistas y enfatizó el papel del diálogo y la construcción de consensos como base para atender los desafíos del estado. Afirmó que el trabajo legislativo no debe centrarse en la competencia política, sino en las necesidades de los guerrerenses, promoviendo encuentros y acuerdos entre las distintas fracciones representadas en el Congreso.

Consultado sobre el trabajo del Poder Legislativo, el diputado señaló que continúa el trabajo legislativo y que el Congreso se prepara para el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en marzo, después de un periodo de actividad continua de la Permanente asi como en comisiones y sesiones semanales conforme a la ley.