Propone Diputada el impulso de la “Ruta de los Talleres de Plata” como oferta turística en Taxco

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 10 de Agosto del 2026.- La diputada Obdulia Naranjo Cabrera presentó, durante la sesión de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Taxco de Alarcón y a las secretarías de Turismo, de Fomento y Desarrollo Económico, y de Cultura, del Estado de Guerrero, a diseñar, implementar y promover el Mapa Oficial y la Ruta de los Talleres de Plata de Taxco, en formatos impreso y digital, para consulta de visitantes nacionales y extranjeros.

Al intervenir en tribuna, la diputada explicó que con estas acciones se busca fortalecer el turismo cultural y artesanal, impulsar la economía local y preservar la tradición platera que distingue a Taxco como uno de los principales referentes de la joyería y orfebrería mexicana, así como promover y fortalecer el trabajo de familias y maestros artesanos que han transmitido de generación en generación sus conocimientos y técnicas que forman parte del patrimonio cultural de Guerrero.

La legisladora del PVEM resaltó que pese a que la platería cuenta con reconocimiento internacional, en la ciudad platera se encuentran talleres que permanecen fuera de los principales circuitos turísticos, por lo que resulta importante su visibilización, para diversificar la oferta turística y distribuir de manera más equitativa la derrama económica, particularmente hacia los barrios y comunidades donde se desarrolla esta actividad artesanal.

El exhorto fue turnado a las Comisiones Unidas de Turismo y de Artesanías.