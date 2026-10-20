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Congreso de Guerrero Proponen reconocer el “bienestar digital” como derecho fundamental de la niñez guerrerense

Proponen reconocer el “bienestar digital” como derecho fundamental de la niñez guerrerense

Por
Redacción Digital Guerrero
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Chilpancingo, Gro., A 19 de Octubre del 2026.- Con la finalidad de incorporar y reconocer como derecho fundamental el concepto de “bienestar digital”, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adiciones a diversas disposiciones de la Ley 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero.

Esta propuesta de la diputada por el Partido del Trabajo establece obligaciones claras a las autoridades estatales y municipales en el diseño de políticas públicas, programas educativos y servicios de salud que garanticen entornos digitales seguros, prevengan riesgos y promuevan un uso responsable y equilibrado de las tecnologías.

La legisladora argumentó que, si bien las tecnologías de la información representan una herramienta indispensable para el aprendizaje y la comunicación, el uso excesivo o no supervisado de dispositivos electrónicos genera afectaciones graves en la salud física, mental y emocional de la infancia y adolescencia, tales como trastornos del sueño, ansiedad, depresión y riesgos de “ciberacoso”.

Entre los aspectos principales de la reforma se encuentra la participación del sector educativo para incorporar contenidos pedagógicos de uso crítico de la tecnología y capacitación docente, así como la intervención del sector Salud para brindar atención psicológica y protocolos de detección temprana del uso problemático de pantallas.

Mosso Hernández subrayó que la iniciativa promueve también la corresponsabilidad familiar en el acompañamiento digital y el rescate de espacios públicos seguros para fomentar actividades recreativas, físicas y de convivencia que equilibren el desarrollo de las nuevas generaciones.

La propuesta fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado para su correspondiente análisis y dictamen.

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