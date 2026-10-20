Proponen reconocer el “bienestar digital” como derecho fundamental de la niñez guerrerense

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Chilpancingo, Gro., A 19 de Octubre del 2026.- Con la finalidad de incorporar y reconocer como derecho fundamental el concepto de “bienestar digital”, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adiciones a diversas disposiciones de la Ley 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero.

Esta propuesta de la diputada por el Partido del Trabajo establece obligaciones claras a las autoridades estatales y municipales en el diseño de políticas públicas, programas educativos y servicios de salud que garanticen entornos digitales seguros, prevengan riesgos y promuevan un uso responsable y equilibrado de las tecnologías.

La legisladora argumentó que, si bien las tecnologías de la información representan una herramienta indispensable para el aprendizaje y la comunicación, el uso excesivo o no supervisado de dispositivos electrónicos genera afectaciones graves en la salud física, mental y emocional de la infancia y adolescencia, tales como trastornos del sueño, ansiedad, depresión y riesgos de “ciberacoso”.

Entre los aspectos principales de la reforma se encuentra la participación del sector educativo para incorporar contenidos pedagógicos de uso crítico de la tecnología y capacitación docente, así como la intervención del sector Salud para brindar atención psicológica y protocolos de detección temprana del uso problemático de pantallas.

Mosso Hernández subrayó que la iniciativa promueve también la corresponsabilidad familiar en el acompañamiento digital y el rescate de espacios públicos seguros para fomentar actividades recreativas, físicas y de convivencia que equilibren el desarrollo de las nuevas generaciones.

La propuesta fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado para su correspondiente análisis y dictamen.