Evelyn Salgado fortalece la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino en Guerrero

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Implementa la estrategia “Juntas por la vida, por la salud y por el bienestar de las mujeres” para acercar servicios médicos de prevención y atención integral

Chilpancingo, Gro., A 19 de octubre de 2026.- En el marco de la jornada “Octubre Rosa”, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha la estrategia “Juntas por la vida, por la salud y por el bienestar de las mujeres”, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección oportuna y atención del cáncer de mama y cervicouterino en Guerrero.

Durante el encuentro realizado en la explanada de la Casa del Pueblo, donde se compartieron experiencias de vida sobre este padecimiento, la mandataria estatal llamó a priorizar la salud, acudir a revisiones médicas y no postergar la atención ante cualquier síntoma.

Como parte de su mensaje y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la gobernadora informó que ya se realizó los estudios correspondientes para la detección temprana de estas enfermedades, como ejemplo para las mujeres.

“Hay que valorar nuestra vida y nuestra salud. Vamos a luchar con ellas desde nuestras trincheras para vencer esta batalla. Estamos construyendo una sociedad donde ninguna mujer deba enfrentar sola estos momentos tan complicados. Cuentan con un gobierno, con una gobernadora que las escucha”, expresó.

Salgado Pineda destacó que, mediante el trabajo coordinado de las secretarías de Salud, Bienestar y de la Mujer, se acercan servicios médicos a la población a través de unidades móviles que ofrecen mastografías, pruebas de Papanicolaou, ultrasonidos pélvicos y estudios de mama.

Evelyn Salgado refrendó el compromiso con la salud de las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama y cáncer cervicouterino. “No están solas”, afirmó.

Asimismo, la gobernadora destacó el alcance de programas sociales como la Tarjeta Violeta, mediante el cual 43 mil mujeres han recibido apoyos económicos y atención integral, como parte de las acciones dirigidas a este sector de la población.

Como parte de esta estrategia de salud contra el cáncer de mama y cervicouterino, se realizó la entrega simbólica de vales para prótesis mamarias externas y cirugías constructivas, con el propósito de apoyar a mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y contribuir a su recuperación.

Durante la jornada, Iris Rosas Sereno, originaria de Acapulco, compartió su experiencia como sobreviviente de cáncer de mama, un testimonio que destacó la importancia de la detección oportuna, el acompañamiento y el acceso a los tratamientos.

Por su parte, la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, informó que en lo que va de 2026 se han realizado más de 29 mil exploraciones clínicas de mama, 9 mil 961 mastografías, 19 mil 558 pruebas de Papanicolaou y 41 mil 231 pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH).

García Carbajal, indicó que estas cifras reflejan las acciones emprendidas de la gobernadora Evelyn Salgado para acercar los servicios de prevención y diagnóstico a las mujeres guerrerenses.

Al evento asistieron la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández; el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román; el director del Instituto Estatal de Cancerología, Rael Alberto Escoto Hernández, y la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán.