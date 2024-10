Aún no hay políticas públicas para los pueblos afrodescendientes: López Hernández

Anuncio

Hay que visibilizar al pueblo afrodescendiente: Mojica Morga

Realizan muestra cultural de Guerrero en el Senado de la República

Ciudad de México, a 24 de Octubre del 2024.- Guerrero es cultura, trabajo y lucha por los derechos sociales de México, es falso que sea un Estado en conflicto, señaló la senadora Beatriz Mojica Morga al inaugurar la muestra cultural, gastronómica y artesanal “Guerrero: tierra de bien”.

El evento se realizó en el marco de los 175 años de la erección del estado de Guerrero, donde la senadora Mojica Morga apuntó que “Guerrero le ha dado mucho a México, porque ahí hemos hecho las luchas sociales. Los pueblos negros de Guerrero hicieron la independencia, la primera transformación. Acompañaron la revolución y la reforma también. Y desde luego, hoy estamos en la Cuarta Transformación”.

Por su parte, en el acto inaugural, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández comentó que para los pueblos afromexicanos aún no hay políticas públicas.

“Como bien decía Beatriz (Mojica), pues los pueblos afromexicanos… han sufrido el olvido, la marginación. No hay políticas públicas.

Durante la apertura de esta muestra en las instalaciones del Senado de la República, López Hernández señaló que apenas se acaban de aprobar -en esta legislatura- modificaciones al artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y darles el reconocimiento constitucional “No debe haber discriminación en los mexicanos, quienes creemos y conocemos la historia de este país y sabemos lo que representan los afrodescendientes, lo que han representado en la historia de México”.

Por su parte, la senadora Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura, señaló que “por eso hoy, en el marco del 175 aniversario de la creación del estado de Guerrero, queremos hacer esta conmemoración con una muestra pictórica. Cincuenta artistas guerrerenses que trajeron sus obras de arte a exponer aquí. Visibilizar nuestra cultura, lo que somos”.

Al evento que también asistieron el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, senador Gerardo Fernández Noroña y las senadoras Yeidckol Polevnsky, Susana Harp, Edith López Hernández entre otros, Mojica Morga, la primera mujer afrodescendiente en lograr un escaño en el Senado de la República, puso como ejemplo de la necesidad de fortalecer políticas públicas para las comunidades afrodescendientes, al poblado de Huehuetán en Guerrero: “a pesar de que está a la orilla de la carretera, que tiene dos mil quinientos habitantes, sigue sin internet. A la orilla de la carretera nacional, en un lugar turístico que va de Acapulco a Pinotepa. Porque son pueblos negros no tenemos internet, porque para las compañías no les es rentable”.

Además, detalló, que en muchas comunidades no tienen un sistema de agua potable “Los pueblos negros de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz, son pueblos que requieren mucha inversión en infraestructura”. Concluyó.