Conmemora Evelyn Salgado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con entrega masiva de aparatos funcionales

En Guerrero, la Pensión Universal a Personas Discapacitadas es un logro de la transformación, expresó la Gobernadora

Refrenda compromiso de atender y garantizar los derechos de las personas con discapacidad

Chilpancingo, Gro., a 02 de Diciembre del 2024.- Con la entrega masiva mensual de aparatos ortopédicos funcionales por un monto de inversión superior a los 2 millones de pesos, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en las instalaciones del CRIG en Chilpancingo.

“Esta es una fecha para reconocer el enorme valor de un sector que es importante para Guerrero, para promover su liderazgo y su inclusión, porque vivimos en un mundo donde cabemos todas y todos. Nadie se tiene que quedar fuera, y nadie se tiene que quedar atrás. Aquí vamos juntos”, puntualizó la Gobernadora.

En este emotivo evento, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de trabajar para seguir garantizando a todas las personas con discapacidad el acceso a una vida digna y plena, en el ejercicio total de sus derechos y libertades.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Gobernadora estatal inauguró una feria de servicios de salud, además de realizar la entrega de 549 aparatos funcionales a igual número de beneficiarios de diversos municipios, como parte del programa “Transformando Vidas” del DIF Guerrero, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.

Evelyn Salgado destacó su compromiso con la inclusión, ya que, desde el inicio de su administración, a través de una agenda de política social, se realizan entregas mensuales directas de aparatos funcionales en todo el estado. Además, resaltó que se mantiene la Pensión Universal con el apoyo del Gobierno de México, lo cual representa un logro de la transformación en Guerrero.

Agregó que su gobierno garantiza los derechos de este sector, no solo desde el asistencialismo, sino desde una inclusión efectiva que empodera y fortalece sus capacidades, promoviendo su autonomía y el acceso a una vida plena. Para ello, se cuenta con el apoyo incansable del Sistema DIF Guerrero, que impulsa una verdadera inclusión.

Junto con la Presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó la entrega simbólica de aparatos funcionales, como sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros equipos ortopédicos.

“Lo importante es el trabajo. La Gobernadora no se distrae en nada. No soy corrupta, yo no le robo un peso al pueblo porque me dedico a trabajar todos los días. No me voy a distraer en cosas que no tengan que ver con la vida pública. No hay conflicto de intereses, ningún delito. Sigo trabajando como desde el primer día: La Gobernadora se enfoca en el trabajo. Trabajo mata grilla”, afirmó la mandataria estatal.

En el evento, donde también estuvieron presentes el Alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, resaltó en su mensaje el apoyo de los sistemas municipales del DIF, así como el respaldo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En la última entrega del año de aparatos funcionales del programa Transformando Vidas, Liz Salgado destacó la importancia de construir un Guerrero donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente y vivir con dignidad, fortaleciendo la inclusión social en el estado.