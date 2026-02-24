El segundo piso de la transformación consolida un Guerrero más igualitario, humano y justo: Evelyn Salgado 

Anuncio

Conmemora el Día de la Bandera en Iguala; refrenda compromiso con la justicia social y la unidad nacional

El poder solo tiene sentido si sirve a nuestro pueblo, afirmó la mandataria estatal

Abandera a 27 escuelas de nivel medio superior en el Tehuehue y de manera simultánea con la presidenta Claudia Sheinbaum

Iguala de la Independencia, Gro., a 24 de Febrero del 2026.– En el marco del 205 aniversario del Día de la Bandera Nacional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia cívica de Izamiento de la Bandera Monumental y el abanderamiento de escoltas en el Cerro del Tehuehue, donde reafirmó su compromiso para seguir consolidando un Guerrero con bienestar y justicia social en el segundo piso de la Transformación de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde este punto histórico de Iguala, en su mensaje, la mandataria estatal destacó que no puede haber soberanía sin justicia social, y subrayó que el verdadero patriotismo se demuestra trabajando todos los días por un Guerrero y un México más igualitario, humano y justo.

“Guerrero contribuye a construir el segundo piso de la transformación de México, llevando bienestar, derechos y oportunidades a cada región del estado”, expresó ante autoridades civiles y militares, así como estudiantes y docentes que participaron en la ceremonia.

La gobernadora recordó que en Guerrero se sentaron las bases para la construcción de una nación soberana, capaz de reconocerse como una sola patria por encima de sus diferencias, y llamó a fortalecer la unidad como motor del desarrollo.

“La Bandera es símbolo de identidad, soberanía y esperanza del pueblo de México, que siempre se ha levantado para seguir adelante. México nació de la unidad y solo en unidad podemos continuar avanzando. El poder solo tiene sentido si sirve a nuestro pueblo”, puntualizó.

En el acto también reconoció el compromiso de mujeres y hombres que sirven a la nación, preservan la paz, defienden las instituciones y garantizan que México continúe siendo un país libre y dueño de su destino.

Durante la ceremonia, en el cerro del Tehuehue, la gobernador realizó la toma de protesta y el abanderamiento de 27 instituciones educativas de nivel secundaria y bachillerato de Iguala. Además, se presentó la poesía “Mi Bandera Mexicana”, a cargo de la estudiante Isabel Adame Jaimes.

Posteriormente, la titular del Ejecutivo estatal se trasladó al Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, acompañada del alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón y mandos de las fuerzas armadas, donde participó en la toma de protesta a escoltas en un acto simultáneo con la presidenta de México.

Con estos actos cívicos, la gobernadora de Guerrero reiteró que la transformación se construye todos los días, con trabajo, unidad y compromiso social, bajo el llamado permanente a que la Bandera siga siendo inspiración para luchar por un México más justo y libre.

Asistieron al evento el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Enrique Barney Montalvo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda.