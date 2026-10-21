Evelyn Salgado anuncia Festival Gastronómico y Quinto Encuentro de Cocineras Tradicionales de Guerrero

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Más de 30 cocineras y cocineros participarán con más de 100 platillos regionales en Acapulco

El programa incluye artesanías, actividades artísticas y un concurso de rescate gastronómico

Chilpancingo, Gro., a 20 de octubre de 2026.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la realización del Festival Gastronómico y Quinto Encuentro de Cocineras Tradicionales del Estado de Guerrero 2026, que reunirá la riqueza culinaria de las ocho regiones del estado los días 21 y 22 de noviembre en el renovado Centro Cultural Acapulco. Acompañada por cocineras tradicionales y la secretaria de Cultura estatal, Aída Martínez Rebolledo, la mandataria invitó a la población a disfrutar de esta muestra gastronómica gratuita, que busca preservar y difundir los sabores, conocimientos y tradiciones que forman parte de la identidad cultural guerrerense.

En la transmisión en vivo participaron las cocineras Blanca Merced Rodríguez Lugo, Luz del Carmen Gómez Franco y Beatriz Baños Torres, quienes compartieron la importancia de mantener vivas las recetas y técnicas heredadas de generación en generación.

La titular de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, indicó que el encuentro contará con la participación de más de 30 cocineras y cocineros tradicionales, quienes ofrecerán más de 100 platillos representativos de las distintas regiones de Guerrero.

Entre las especialidades que podrán degustar los asistentes destacan los tamales de tichinda, enchirmolado, ceviche de tichinda, fiambre, mole verde, sopes, pescadillas, pulpo al ajillo, camarones al ajo, a la diabla y estilo puesta del sol, además de mojarra al ajo y otras preparaciones tradicionales.

La programación también contempla el Concurso de Platillo de Rescate, que busca recuperar recetas y prácticas culinarias tradicionales, así como conferencias, presentaciones artísticas y una muestra de artesanías, con Puebla como estado invitado.

Martínez Rebolledo, dijo que el Centro Cultural Acapulco será la sede de esta celebración, en un espacio que ha sido renovado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer las actividades culturales y acercarlas a la población tras los daños de los huracanes Otis y John.

El encuentro contará con la participación de la conferencia magistral de la Chef Avril, grupos musicales, bailables, música, sones y chilenas costeñas y la demostración de un platillo tradicional del estado de Puebla.