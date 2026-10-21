FGE Guerrero obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva contra Nelson Isaí “N” por feminicidio en grado de tentativa en Chilpancingo

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El imputado es investigado por la agresión contra una mujer con quien anteriormente mantenía una relación de pareja, ocurrida el 13 de octubre de 2026.

El Juez de Control impuso tres meses de investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Chilpancingo, Gro., a 20 de octubre de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) obtuvo la vinculación a proceso de Nelson Isaí “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa inacabada, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la mañana del 13 de octubre de 2026, en la colonia Centro de Chilpancingo, donde el imputado presuntamente agredió físicamente a la víctima.

Tras los hechos, el probable responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que realizó las investigaciones correspondientes para determinar su probable responsabilidad.

Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada este 20 de octubre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes, con los cuales el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa inacabada.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos cometidos contra las mujeres, con perspectiva de género, garantizando la protección de las víctimas y su acceso a la justicia.

De acuerdo con la legislación vigente, Nelson Isaí “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.