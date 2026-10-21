Evelyn Salgado mejora la educación en Guerrero con más de 2 mil 900 MDP de inversión en infraestructura educativa 

Anuncio

La mandataria supervisó los avances de la obra en el Jardín de Niños en Chilpancingo donde se destinan 9.8 MDP de pesos

Chilpancingo, Gro., 20 de octubre de 2026.– Más de 2 mil 900 millones de pesos de inversión histórica se han destinado en mil 800 acciones de infraestructura educativa para mejorar la calidad educativa en Guerrero, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la supervisión de los avances de construcción del Jardín de Niños “Moisés Guevara Villalba”, ubicado en la colonia Industrial de Chilpancingo.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones del Jardín de Niños, donde se invierten 9.8 millones de pesos para brindar a la comunidad escolar de instalaciones más seguras y dignas, constando un avance del 90 %.

La mandataria estatal afirmó que en Guerrero se ha mejorado el sistema educativo con nuevos planteles con una histórica inversión con más de mil 800 acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en planteles de Guerrero.

El director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, explicó que el proyecto de la construcción del Jardín de Niños, surgió de la necesidad de reubicar el plantel debido a una falla geológica en la zona poniente de la capital.

Detalló que la obra contempla un edificio de dos niveles, con cuatro aulas y servicios sanitarios, además de una plaza cívica y red eléctrica. Agregó que, actualmente, los trabajos registran un avance del 90 por ciento.

La gobernadora Evelyn Salgado dijo que para 2027 se contempla la construcción de un segundo edificio, con el propósito de continuar con el desarrollo de la infraestructura del plantel.

Por su parte, el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, señaló que estas acciones se complementan con justicia laboral para el magisterio, entre ellas la recategorización de claves directivas, de supervisión y de prefectura de sector, en beneficio de más de mil maestras y maestros.

A la supervisión asistieron la directora del jardín de niños, Adi del Carmen Martínez Vázquez, y la representante del comité de padres de familia, Yadira Díaz, así como funcionarios estatales.