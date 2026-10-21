Congreso alista glosa del Quinto Informe; comparecencias iniciarán a principios de noviembre: Erika Guillén

Anuncio

La presidenta de la Mesa Directiva informó que se notificará al Ejecutivo estatal sobre el proceso; también se refirió al Presupuesto de Egresos 2027 y al análisis de la Ley de Ingresos.

Chilpancingo, Gro., a 20 de Octubre del 2026.— El Congreso de Guerrero alista el proceso de glosa del Quinto Informe de Gobierno de Evelyn Salgado Pineda, cuyas comparecencias de secretarias y secretarios de despacho se prevé que comiencen a principios de noviembre, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Erika Isabel Guillén Román.

En entrevista en la sala de prensa del Poder Legislativo, la diputada explicó que se trabaja en la definición del calendario de comparecencias y en las notificaciones correspondientes al Poder Ejecutivo, con el objetivo de desarrollar el análisis de los distintos ramos de la administración estatal y dar a conocer a la ciudadanía los resultados del gobierno.

Guillén Román señaló que lo ideal es que comparezcan todos los titulares de las dependencias, aunque precisó que algunas participaciones podrían realizarse ante las comisiones legislativas, de acuerdo con la naturaleza de los temas que se revisen.

Respecto al Presupuesto de Egresos 2027, recordó que la semana pasada fue presentado ante el Congreso del Estado por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo García Estrada.

El proyecto está enfocado en fortalecer temas prioritarios para Guerrero, como la educación, particularmente en infraestructura educativa, además de salud y seguridad. En cuanto a la Ley Estatal de Ingresos, indicó que se encuentra en proceso de análisis por parte de las y los diputados, quienes revisan su contenido como parte de las tareas legislativas en materia financiera.

Sobre la solicitud para que comparezcan representantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y de la Fiscalía General del Estado, a fin de abordar la violencia contra las mujeres, explicó que el planteamiento deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. La comisión a la que se turne analizará la solicitud y determinará si procede llamar a dichas autoridades.

La presidenta de la Mesa Directiva reiteró que el Congreso mantiene apertura para colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones que correspondan, dentro del ámbito de sus atribuciones.

Erika Guillén respalda espacio de reflexión sobre feminismo en el Congreso

Previamente, en la Velaria del Congreso del Estado, se realizó la presentación del libro Feminismo, desafíos actuales: una mirada desde el Sur, una obra que reúne reflexiones sobre los retos históricos y actuales de las mujeres.

Erika Isabel Guillén Román dio la bienvenida a las autoras y asistentes, y respaldó la realización de este encuentro académico en la sede del Poder Legislativo, al destacar que el Congreso debe ser un espacio abierto al diálogo con la sociedad civil y a la expresión de distintas voces. Durante su intervención, también reflexionó sobre la importancia de reconocer el papel de las mujeres en la historia, el arte y la construcción de su propia identidad.