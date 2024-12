Reconoce SUSPEG apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado al Bienestar Laboral

Anuncio

Rinde Adela Hernández Angelito Tercer Informe de Gestión Sindical al frente del SUSPEG

Chilpancingo, Gro. a 13 de Diciembre del 2024.- Con la representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Contraloría, Francisco González Sánchez, asistió al Tercer Informe de Gestión Sindical de Adela Hernández Angelito, secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), donde se destacó el apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda para continuar fortaleciendo a la base trabajadora.

Durante la Sesión Ordinaria del Honorable Congreso General Permanente y el Consejo General del SUSPEG, donde se presentó un detallado informe de los resultados alcanzados, el Contralor del estado, remarcó el compromiso y trabajo cotidiano de cada servidor público como una piedra angular del trabajo gubernamental en el estado.

“Este ejercicio de Transparencia, los logros de esta administración no serían posibles sin la colaboración y el compromiso, de cada uno de ustedes, el trabajo cotidiano de cada servidor público es la piedra angular del trabajo gubernamental”, destacó Francisco González.

La líder del SUSPEG, resaltó los avances y compromisos cumplidos con los trabajadores del estado y el apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda para continuar fortaleciendo a la base trabajadora, por lo que manifestó su respaldo al trabajo de transformación de Guerrero y puntualizó que continuará trabajando de manera coordinada, bajo un mismo sentido de no mentir, no robar y no traicionar el pueblo.

Por su parte, el representante de la Gobernadora Evelyn Salgado, Francisco González Sánchez, destacó la importancia de la unidad y solidaridad como base trabajadora para el fortalecimiento de las acciones, reconociendo el liderazgo, la dedicación y el compromiso de Adela Hernández Angelito al frente del SUSPEG.

“La Unidad, Solidaridad y Justicia son pilares que sostienen nuestras acciones, sirvan de inspiración en la construcción de un Guerrero más justo y pleno, por el bienestar de todas y todos los hermanos guerrerenses”, puntualizó el funcionario estatal ante líderes de las diversas secciones sindicales que conforman al gremio laboral del estado.