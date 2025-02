“Estoy atento a las oportunidades, pero sin afiliación política por ahora”, afirma Mario Moreno Arcos.

Anuncio

Gabriela Martínez // Digital Guerrero

Acapulco, Gro., 3 de febrero de 2025.- En una entrevista reciente en Acapulco, Mario Moreno Arcos, destacado político guerrerense, dejó clara su postura actual respecto a su futuro político y su visión sobre el desarrollo del estado de Guerrero. Confirmó que, aunque por el momento no está afiliado a ningún partido, mantiene abiertas las puertas al diálogo y a proyectos que impulsen el progreso de la región.

“Como es de conocimiento público, renuncié al PRI y actualmente no estoy afiliado a ningún partido político”, aclaró Moreno Arcos. Sin embargo, admitió que ha sido contactado por diversos institutos políticos y ha sostenido conversaciones con amigos del ámbito político. Entre estos acercamientos, destacó el que ha tenido con Morena, donde se le planteó un proyecto que considera interesante.

“Se acercaron personas del ámbito nacional para proponerme un proyecto de apoyo solidario orientado al fortalecimiento de la doctora Claudia Sheinbaum. Me pareció interesante, sobre todo porque plantea el fortalecimiento del desarrollo en Guerrero, algo que considero prioritario”, explicó. Además, resaltó su participación en una reunión con posibles precandidatos a la gubernatura de Guerrero, donde se abordó la posibilidad de un trabajo de afiliación a Morena y la construcción de un proyecto con miras a 2027.

El político mostró su entusiasmo por el reciente anuncio de la doctora Sheinbaum sobre una inversión para el rescate de Acapulco. “En los últimos tres años no se ha hecho nada por Guerrero. Todo lo que ayude al estado me interesa”, subrayó.

En cuanto a su experiencia con Movimiento Ciudadano (MC), Moreno Arcos relató que aceptó participar como una opción para fortalecer el estado, pero lamentó que la situación no prosperara. “El dirigente nacional me ofreció un espacio, pero después dejó de responder. Se perdió el interés. Quizás no soy la persona que necesitan para el movimiento en Guerrero, pero no tengo nada contra MC”, explicó. También destacó que nunca se afilió ni se registró formalmente en ese partido.

Moreno Arcos reafirmó su compromiso con el estado y su apertura a seguir trabajando desde diferentes espacios. “No descarto nada, pero no estoy en la ruta de afiliarme a un partido político. Soy un político de vocación, que trabaja diariamente por un proyecto y siempre está atento a las oportunidades”, concluyó.