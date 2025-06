Rector de la UAGro supervisa daños por Huracán “Erick” y lleva ayuda humanitaria a comunidades de la Costa Chica

Anuncio

Costa Chica, Gro., a 28 de Junio del 2025.- Como parte de las acciones para atender las afectaciones causadas por el Huracán “Erick”, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, encabezó este sábado un recorrido de supervisión por distintos planteles educativos de la región Costa Chica.

El recorrido inició en el municipio de Cuajinicuilapa, donde se visitaron la Preparatoria No. 30 y la Facultad de Medicina Veterinaria No. 2, dos de las instituciones que presentaron daños en su infraestructura. Posteriormente, en el municipio de Ometepec, se supervisaron las condiciones de la Preparatoria No. 5 y de la Escuela Superior de Enfermería No. 3.

Durante estas visitas, el rector dialogó con directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes, con quienes compartió las estrategias que ya están en marcha para la rehabilitación de las instalaciones, respaldadas por la presidenta de la República y la gobernadora del estado.

Además, como parte del compromiso social de la UAGro, Saldaña Almazán acompañó a brigadistas universitarios hasta la comunidad de Comaltepec, donde se ofrecieron consultas médicas generales, entrega de medicamentos, atención de curaciones y distribución de víveres recolectados por la comunidad universitaria a través de los centros de acopio instalados en todo el estado.

“Gracias a todas y todos por su solidaridad y apoyo para ayudar a cientos de familias costachiquenses. Seguimos trabajando con amor y entrega por el alma mater de Guerrero”, expresó el rector al cierre de la jornada.