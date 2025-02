Continúa IMSS Guerrero con vacunación contra la COVID-19

Anuncio

Se aplica la vacuna Sputnik en las UMF No. 9 y 26, en Acapulco.

La dosis es para personas de 18 o más años de grupos específicos.

Acapulco,Gro. a 27 de Febrero del 2025.- La temporada invernal no ha terminado, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero continúa con la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal e invita a la población derechohabiente y no derechohabiente para protegerse contra la COVID-19 aplicándose la vacuna Sputnik, acudiendo las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 9 y 26, en Acapulco.

La coordinadora en Enfermería de Salud Pública, María del Carmen Bello Flores, indicó que el Instituto en la entidad cuenta con 15 mil dosis, que serán aplicadas a personas adultas de 60 y más años; personas de 18 o más años con factores de riesgo o enfermedad crónica, así como a adultos que no hayan recibido previamente alguna dosis de vacuna COVID-19

Para la aplicación, el Seguro Social instaló un módulo especial en la UMF No. 9 en un horario de 08:00 a 14:30 horas, en el módulo itinerante en la puerta de acceso de la UMF; mientras que en la UMF No. 26 de 08:00 a 14:00 horas, en el módulo 5 de Medicina Preventiva.

La enfermera especialista recordó la importancia de aplicarse el refuerzo después de 12 meses desde la última dosis de la vacuna contra la COVID-19, ya que es el tiempo indicado para aplicar el refuerzo de esta vacuna y es fundamental mantener la protección con el objetivo prevenir las formas graves, hospitalizaciones y defunciones a causa de esta enfermedad.

Invitó a la población, de los grupos mencionados, acercarse a los módulos referidos de Acapulco, para recibir información y aplicarse la vacuna, así como continuar aplicando las acciones preventivas ya conocidas contra la enfermedad: lavado o desinfección constante de manos, uso correcto de cubrebocas, entre otras.