Celebra la Facultad de Derecho 46 años de excelencia académica

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Refrenda la institución su compromiso con la formación de profesionales que impulsan la justicia en el estado

Acapulco, Gro., A 20 de Octubre del 2026.- La Facultad de Derecho Acapulco (FDA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) conmemoró su 46 aniversario mediante una ceremonia institucional, en la cual destacó su histórico compromiso con la formación de profesionales que transforman la sociedad guerrerense.

El acto fue encabezado por la secretaria general de la UAGro, Dra. América Guadalupe Bautista Salgado, en representación de la rectora, Dra. Leticia Jiménez Zamora.

Acompañaron a la comunidad universitaria el maestro emérito, Dr. Javier Saldaña Almazán; la coordinadora general de la Zona Sur, Dra. Citlalli Arroyo Rosas, y el director de la FDA, Dr. Javier Tumalán Narváez.

Las autoridades celebraron el impacto positivo de la institución y reconocieron a las generaciones de egresados que hoy impulsan la justicia en el estado.

Durante su intervención, la Dra. Bautista Salgado reconoció el prestigio académico de la facultad y transmitió un mensaje de felicitación y respaldo absoluto por parte de la rectoría.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la universidad con una educación pública de excelencia, asegurando que la Facultad de Derecho continuará consolidándose como un pilar en el desarrollo de sus estudiantes y docentes, y como un motor de transformación social.

A través de la formación de abogadas y abogados éticos y altamente capacitados, la institución trasciende sus aulas para contribuir directamente a la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la procuración de justicia en Guerrero.