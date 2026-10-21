Aprueba el Congreso estacionamiento gratuito en plazas comerciales y supermercados

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Chilpancingo, Gro., a 20 de octubre de 2026.- Para establecer la gratuidad de los estacionamientos en centros y plazas comerciales, supermercados, tiendas de autoservicio y hospitales, garantizando también condiciones de seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero.

El diputado promovente de la iniciativa, Joaquín Badillo Escamilla (Morena), expuso desde tribuna que el objetivo principal es garantizar que los prestadores de servicios cumplan su obligación de brindar establecimiento totalmente gratuito a sus clientes.

Subrayó que el planteamiento legal que hacen valer los propietarios y administradores de estos negocios sobre el cobro de un “servicio extra” es totalmente indebido, toda vez que es su obligación garantizar dicho servicio, como se establece en el artículo 80 del Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado.

Con la reforma al artículo 102, párrafo segundo de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado se establece que los estacionamientos ubicados en empresas identificadas como centros y plazas comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio, hospitales privados o cualquier otra institución, persona física o moral, son considerados como espacios privados de éstos y su servicio debe ser gratuito.

También se precisa que la gratuidad del servicio de estacionamiento constituye un beneficio directamente vinculado al uso legítimo de los bienes, servicios o instalaciones que ofrece el establecimiento; por tanto, dicha gratuidad no podrá entenderse como un derecho general para quienes utilicen el espacio de estacionamiento sin realizar consumo, adquirir bienes, contratar servicios o hacer uso de las instalaciones del establecimiento.

Con lo anterior, quienes ocupen dichos espacios sin acreditar su calidad de cliente o usuario, deberán cubrir las tarifas que, en su caso, se encuentren legalmente establecidas, garantizando un uso ordenado y equitativo de los espacios de estacionamiento, evitando que la medida sea utilizada para fines distintos a aquellos que justifican su gratuidad.

Un aspecto de suma importancia también es que estos establecimientos deberán garantizar las condiciones de seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad.