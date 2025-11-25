Presidirá la UAGro la Asamblea Ordinaria Anual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) 

Anuncio

Agradece el rector Javier Saldaña esta importante distinción otorgada a esta casa de estudio

León, Guanajuato, a 23 de Noviembre del 2025.- En el marco de la Asamblea Ordinaria Anual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), celebrada en la Universidad de La Salle Bajío, en León, Guanajuato, la Universidad Autónoma de Guerrero fue elegida para presidir el Consejo Directivo por el periodo 2026-2027.

En representación de la UAGro, acudió el Mtro. José Betancourt Villa, Director de Cooperación Internacional.

El rector Javier Saldaña Almazán expresó a través de sus redes sociales que “esta distinción nos motiva a seguir impulsando con mayor fuerza la internacionalización y la movilidad estudiantil de la UAGro”.

Destacó que cada intercambio académico abre horizontes, enriquece la formación y transforma la visión de vida y el futuro profesional de los estudiantes.

“Agradecemos de corazón a las más de 154 instituciones integrantes que depositaron su confianza en nosotros, así como a la nueva directiva que nos acompañará en este importante encargo”, agregó Javier Saldaña.

Agregó que además, la Universidad Autónoma de Guerrero fue seleccionada como sede de la Conferencia Internacional AMPEI 2026, un reconocimiento al compromiso de esta institución con la educación global.

“Estamos listos para asumir este reto con gran responsabilidad. Pronto les recibiremos con los brazos abiertos en el Hogar del sol”, afirmó el rector de la UAGro.