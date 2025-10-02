Listo el Hogar del Sol para el Abierto Mexicano de Tenis 2026 

Anuncio

Acapulco cuenta con más de 16 mil habitaciones disponibles en 288 hoteles

Guerrero ocupa el primer lugar en captación de turistas nacionales

Ciudad de México, a 01 de Octubre del 2025.– En el 2026, la emoción del tenis regresa a Guerrero con la 33ª edición del Abierto Mexicano de Tenis, que se realizará en Acapulco del 21 al 28 de febrero, por lo que se espera la llegada al puerto de miles de aficionados para ver a los atletas que forman parte del ranking en la categoría ATP 500.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reiteró el respaldo al comité directivo y organizador para que este importante torneo de talla internacional se realice de manera positiva y con muchas sorpresas para los asistentes.

Compartió que actualmente Acapulco cuenta con más de 16 mil habitaciones disponibles en 288 hoteles de diferentes puntos turísticos, lo que se traduce en una recuperación del 82% de las habitaciones de hospederías en el puerto a 2 años del paso del huracán Otis y un año del paso de John; además, el destino de playa actualmente presenta una amplia oferta de conectividad aérea y terrestre, a fin de garantizar que miles de visitantes disfruten de este torneo.

“Según cifras de la Secretaría de Turismo federal, que fueron emitidas la semana pasada, Guerrero ocupa el primer lugar en captación de turistas nacionales con 6.6 millones de visitantes de enero a junio de este año. Guerrero se ha posicionado de tal manera que ya tenemos el liderazgo en la recepción de turismo nacional. Otro dato muy importante, Guerrero ocupa el cuarto lugar en inversión turística nacional, con más de 2 mil millones de dólares distribuidos en 62 proyectos en todo el estado”, agregó.

El CEO de Mextenis, Álvaro Falla, compartió que en esta edición del torneo destacará el enfoque en la vivencia del público, con una constante apuesta por la innovación. La programación se expande para brindar más momentos de integración familiar y cercanía con los jugadores, contando con la presencia de Juan Martín del Potro, campeón en 2018, quien será embajador del torneo y formará parte de actividades interactivas con los asistentes como el Kids Day y Family Day, los cuales han tenido mucho éxito.

“Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento, una vez más en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Seis jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco. Vamos a disfrutar mucho esta semana con la mejor competición acompañada de las mejores experiencias” agregó Álvaro Falla.

Por su parte, el director operativo del AMT, Geoffrey Fernández, compartió que en esta edición del torneo, el cuadro de 32 jugadores estará encabezado por Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina, Flavio Cobolli, Grigor Dimitrov, y Frances Tiafoe.

Recalcó que el Abierto Mexicano de Tenis ofrece experiencias más allá del tema deportivo, ya que además de disfrutar de los encuentros entre los atletas, los asistentes gustarán de diversas actividades en un destino que ofrece todo para garantizar experiencias positivas a turistas nacionales e internacionales.