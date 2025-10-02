En Octubre, mes rosa, se suma la Uagro a la lucha para prevenir el cáncer de mama 

Anuncio

Llama el rector Javier Saldaña Almazán a los universitarios a sumarse a esta causa, con conciencia y atención.

Chilpancingo, Gro. a 02 de Octubre del 2025.– La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) se unió en el inicio de octubre, el mes rosa, a las actividades para concientizar sobre el cáncer de mama.

El rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán destacó que esta institución se suma con actividades culturales, a la promoción de medidas preventivas para combatir esta enfermedad.

“Desde la sede de la Rectoría, nos unimos con un mensaje de reflexión y acción en apoyo a quienes enfrentan el cáncer de mama”, expresó Javier Saldaña.

Recordó que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas, por lo que invitó a toda la comunidad universitaria a sumarse a esta causa con conciencia y atención.

“Con gran alegría recibí a mi amigo Fernando Reina Iglesias y a las y los universitarios que disfrutaron de los murales creados el pasado 26 de septiembre durante la 2da Jornada de Tequios por la Paz y Contra las Adicciones”, indicó.

Estas iniciativas, dijo el rector de la Uagro, reflejan el compromiso de la comunidad universitaria con la construcción de un entorno libres de violencia y discriminación.

“Que este mes esté lleno de bendiciones, salud y éxito para todas y todos. ¡Sigamos trabajando juntos por una universidad comprometida con la sociedad!”, subrayó finalmente Javier Saldaña Almazán.