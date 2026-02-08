Analiza Congreso exhorto para agilizar designación de Titular de la FEDE-Gro

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Febrero del 2026.- La Comisión de Justicia analiza un punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero a notificar al Congreso del Estado la propuesta para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEDE-Gro).

El legislador explicó que, tras la renuncia voluntaria, formal e irrevocable de Miguel Alejandro Guizado Jaimes al cargo de fiscal especializado en delitos electorales, con efectos a partir del 30 de diciembre de 2025, resulta necesario dar cumplimiento al procedimiento constitucional y legal para la designación de la nueva persona titular de dicha Fiscalía Especializada.

Agregó que, de acuerdo con información pública, el fiscal general del Estado designó de manera provisional a Ulises Sandoval Catalán como encargado del despacho de la FEDE-Gro, en tanto se realiza el nombramiento definitivo conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Eduardo Bello explicó que la Constitución Política del Estado de Guerrero establece que las personas titulares de las fiscalías especializadas son nombradas por la Fiscalía General del Estado, pero requieren el visto bueno del Congreso mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, previa comparecencia de la persona propuesta y el cumplimiento de los requisitos legales.

Por ello, el punto de acuerdo plantea exhortar de manera formal al titular de la Fiscalía General del Estado para que remita al Congreso la propuesta correspondiente, a fin de que el Poder Legislativo ejerza sus atribuciones constitucionales, garantice la legalidad del proceso y contribuya al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en materia electoral.

ACUERDO: COMPARECENCIA DE LA TITULAR DEL ACABÚS

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano también presentó un punto de acuerdo para que la JUCOPO convoque a comparecer a la titular del organismo público descentralizado denominado Acabús, con la finalidad de informar al Congreso local el estado que guarda el organismo, la justificación del incremento al pasaje y las mejoras que se prevén al servicio público de transporte establecido en Acapulco.

En el documento, expone que la solicitud de comparecencia deriva de la crisis operativa que enfrenta el Sistema Integral de Transporte Acabús, misma que ha sido documentada en distintos medios de comunicación y que ha afectado de manera directa a miles de usuarios en el puerto de Acapulco, ya que en diversas ocasiones el servicio ha sido suspendido sin previo aviso, provocando caos, retrasos y gastos adicionales a la población; aunado al reciente incremento de la tarifa, que pasó de 11 a 13 pesos.

Dijo que el sistema transporta alrededor de 60 mil pasajeros diarios, quienes enfrentan largas esperas, unidades en mal estado, sobrecupo, fallas en el sistema de pago y reducción de rutas, por lo que es importante que se rinda un informe claro y detallado sobre la situación actual del sistema.

El tema fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictaminación.