Inaugura Javier Saldaña un moderno edificio en la Facultad de Medicina

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Avanza la UAGro como nunca, en la mejora de la infraestructura educativa

Acapulco, Gro., a 15 de Mayo del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán inauguró en la Facultad de Medicina, un edificio de tres niveles y obras exteriores por 18.8 millones de pesos provenientes del Fondo FAFEF 2025.



“Seguimos entregando obras que transforman nuestros entornos universitarios. Cada peso invertido se traduce en mejoras esenciales para el avance académico”, destacó.

Estos logros son muestra del trabajo que realiza la institución “para consolidar el liderazgo académico de nuestro semillero de futuros médicos y médicas”.

En esta visita también colocó la primera piedra de un nuevo edificio de tres niveles, con una inversión de 14 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2025.

“En este rectorado hemos avanzado como nunca en la mejora de la infraestructura educativa, gracias a los grandes resultados que hemos logrado juntas y juntos, pero sobre todo por el apoyo contundente de nuestra Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestra Gobernadora, Mtra. Evelyn Salgado Pineda”, dijo el rector.