Propone Diputada Citlali Calixto armonización legal para la simplificación orgánica en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 13 de Mayo del 2026.- La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes estatales para garantizar el respeto a los derechos a la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Durante la sesión de pleno del Congreso local de este viernes, la diputada acapulqueña presentó la iniciativa que plantea cambios a las leyes Orgánica del Poder Legislativo, Orgánica del Municipio Libre, del Sistema Estatal Anticorrupción y de Archivos, todas del estado de Guerrero.

Con esta iniciativa, dijo, se da cumplimiento a lo mandatado en la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que recientemente entró en vigor, así como se alinea a la reforma constitucional federal sobre esa misma materia.

Expresó que el objetivo es que las atribuciones que correspondían al órgano autónomo responsable de la transparencia en Guerrero, a los órganos internos de control que correspondan, así como actualizar la integración de diversas instancias de coordinación interinstitucional.

En la iniciativa, turnada a diversas comisiones legislativas por el alcance de las reformas, la legisladora señaló que el Congreso aprobó previamente reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 21 de abril pasado, por lo que “es preciso realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad secundaria para cumplir con lo mandatado por la reforma constitucional federal y local”.

Subrayó que renovar el marco jurídico de Guerrero en estas materias no es solo una cuestión de técnica legislativa, sino del futuro democrático y del derecho ciudadano a conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se ejercen los recursos colectivos y cómo se garantiza la rendición de cuentas.

Finalmente, planteó que estas reformas significan una mayor cercanía ciudadana y protección a los derechos fundamentales, ya que, al actualizar la normativa sobre transparencia, se fortalecen las instituciones con una visión de derechos humanos, se recupera la confianza pública y se consolida la legalidad.

Y enfatizó: “Se requiere una armonización integral, seria, responsable y profundamente garantista, que confirme que la transparencia es un derecho humano, no una concesión administrativa; que el acceso a la información pública pertenece a la ciudadanía, lo que contribuye a ejercer otros derechos como el derecho a la verdad, el combate a la corrupción, la vigilancia del gasto público, el acceso a la justicia y la participación democrática informada”.

ACUERDOS

La diputada Claudia Sierra Pérez presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los 84 Ayuntamientos del Estado y al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que implementen y fortalezcan políticas públicas orientadas a garantizar el bienestar de las personas adultas mayores, de manera particular, para que establezcan, promuevan y, en su caso, suscriban convenios con concesionarios y prestadores del servicio de transporte público, a efecto de otorgar descuentos preferenciales, tarifas reducidas o incluso la gratuidad en el servicio, asegurando con ello un acceso digno, seguro y accesible a los servicios de movilidad, que contribuya a mejorar su calidad de vida y favorezca su inclusión social. Fue turnada a la Comisiones de Transporte, y de Atención a los Adultos Mayores.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, inicie de oficio los procedimientos ordinarios sancionadores que correspondan, para investigar y determinar si los actos de propaganda anticipada documentados en el estado de Guerrero, constituyen actos anticipados de campaña o precampaña en términos de la legislación electoral aplicable. Se adhirió a la propuesta la diputada Irene Montiel Servín. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Ana Lilia Botello Figueroa presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Guerrero para que instruya a las áreas correspondientes a realizar un diagnóstico integral sobre la prestación de los servicios de educación y atención a la primera infancia que se brindan en los Centros de Atención Infantil (CAI), Centros de Atención Múltiple (CAM) y Escuelas de Educación Inicial (EEI). Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.