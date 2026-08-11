Analizan exhortos para que ayuntamientos impidan apartado de estacionamiento y regulen negocios en vía pública

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Chilpancingo, Gro., a 11 de Agosto del 2026.- Para que se respeten los espacios públicos -calles, banquetas, parques, jardines y áreas verdes-, por ser parte del tejido vital de las comunidades, cuyo uso común está reservado a la recreación, la cohesión social, la mitigación del cambio climático y la preservación ecológica, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó dos propuestas de exhorto dirigidos a los 84 ayuntamientos de la entidad y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres.

El legislador integrante del PVEM plantea que las autoridades municipales, en pleno uso de sus facultades, deben retirar de la vía pública todo tipo de objetos utilizados para reservar espacios de estacionamiento, en razón de que el derecho al libre tránsito depende de que las calles se mantengan accesibles, limpias y ordenadas.

Argumentó que cuando la vía pública y las áreas verdes son apropiadas indebidamente para fines particulares, sin control ni planificación, se vulneran de manera directa los derechos colectivos, aunado a que el equilibrio ecológico se fractura sensiblemente.

En ese sentido, Jiménez Mendoza considera imperativo que los ayuntamientos implementen acciones para retirar de la vía pública objetos que se usan para reservar estacionamiento, y por otro lado hacer una revisión exhaustiva de los establecimientos comerciales, semifijos o móviles instalados en áreas verdes, parques, jardines y demás espacios públicos, verificando el estricto cumplimiento de las licencias de funcionamiento, permisos de uso de suelo, normas sanitarias, ecológicas, de protección civil y demás disposiciones aplicables. Todo lo anterior, respetando en todo momento a los comerciantes y sin afectar su fuente de ingresos.

De la misma forma, se plantea que los municipios fortalezcan los mecanismos de consulta ciudadana previa, información pública y transparencia en los procedimientos de autorización de cualquier establecimiento que pretenda instalarse u operar en espacios públicos o áreas verdes.

Por último, el diputado propone que los ayuntamientos y el Concejo Comunitario rindan un informe detallado que contenga los resultados de las revisiones efectuadas, la relación de establecimientos regularizados o retirados y las acciones preventivas y correctivas implementadas.

El primer exhorto se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y el segundo a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis y dictaminación correspondiente