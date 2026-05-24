Avances de la UAGro la colocan entre las mejores universidades del país: Javier Saldaña Almazán

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Cada peso invertido en la educación es un esfuerzo que vale la pena, indicó el rector

Encabeza la celebración del Día del Estudiante en Acapulco

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., 22 de mayo de 2026.’- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán afirmó que cada peso que se invierte para mejorar la infraestructura educativa vale la pena, porque es un esfuerzo para mejorar las condiciones de la comunidad estudiantil.

Durante la celebración del Día del Estudiante, en la Facultad de Psicología de Acapulco, Saldaña Almazán felicitó a los alumnos y les dijo que para la Universidad “ustedes son el presente y futuro de México”.

En su mensaje, Javier Saldaña Almazán recordó que cuando llegó a la Rectoría encontró instalaciones de la Universidad prácticamente destruidas y con bajo nivel académico.

“Hace unas décadas, la Universidad era una de las más retrasadas académicamente del país y hoy está entre las 20 mejores en el rankin nacional”, afirmó ante estudiantes y maestros.

Destacó que actualmente “somos la número en transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, en innovación de los servicios de los estudiantes”.

El rector les refrendó a los estudiantes que es su aliado. “A todos ustedes, la Universidad los quiere, los cuida, los educa y los ama”, expresó Javier Saldaña.

Señaló que cada peso que se invierta en su educación no es nada, cuando se trata de darles la posibilidad de un buen futuro y les pidió no abandonar sus estudios, porque ser profesionistas les da un plus para su desarrollo personal.

En el evento, el rector Javier Saldaña también encabezó la nauguración de techumbres, muro de contención y mantenimiento general de la Facultad de Psicología.