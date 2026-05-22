Asiste Javier Saldaña a reunión de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Fortalece la UAGro sus vínculos con esta importante institución

Ciudad de México, a 21 de Mayo del 2026.- Este miércoles, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán asistió a reuniones de trabajo muy productivas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta visita para estrechar lazos, permite avanzar en el fortalecimiento del vínculo entre la Universidad Autónoma de Guerrero y la máxima casa de impartición de justicia del país.

“Sostuve un diálogo muy enriquecedor con la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, con el objetivo de preparar visitas académicas a nuestra universidad”, indicó el rector de la UAGro.

Señaló que el propósito es que compartan sus experiencias profesionales con estudiantes de las Facultades de Derecho.

“Agradezco enormemente su gran disposición y apoyo para concretar estas jornadas académicas, que buscan un fortalecer la formación de las y los futuros abogados de México, defensores de los derechos y la justicia”, puntualizó.