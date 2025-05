Analizan inscribir “Emiliano Zapata Salazar” en Muro de Honor del Congreso de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 12 de Mayo del 2025.- La Junta de Coordinación Política analiza una iniciativa presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares para inscribir en letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Congreso del Estado el nombre de “Emiliano Zapata Salazar”.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, al explicar en tribuna el objetivo de su iniciativa resaltó que inscribir el nombre de Emiliano Zapata en el Salón de Sesiones del Congreso local, no es simplemente rendirle homenaje, es asumir el compromiso de legislar para los olvidados, con ética, justicia social, con respeto a la tierra y para quienes la trabajan con el propósito de lograr una patria verdaderamente justa.

Reseñó que Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Desde muy joven, presenció cómo los hacendados se apropiaban de las tierras comunales de su pueblo, hecho que sembró en él la convicción de que la tierra es del que la trabaja. Zapata fue un hombre del pueblo que se alzó en armas cuando el diálogo no bastó.

Se negó a pactar con la traición, rechazó los privilegios emprendiendo una incansable lucha contra el centralismo porfirista, contra el engaño maderista, contra el oportunismo carrancista y fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la Hacienda de Chinameca, víctima de una emboscada orquestada por el general Jesús Guajardo bajo las órdenes del presidente Carranza.

“A más de cien años, su nombre no ha envejecido, su legado no se ha marchitado y su lucha no ha terminado, porque Zapata vive en cada ejido defendido en el sureste mexicano, por las tierras de Morelos, por los ejidos del centro del país, por las parcelas de Puebla y por el territorio indígena de Guerrero, Zapata vive en cada comunidad que hoy resiste, en cada protesta que clama justicia por todo el territorio nacional”, expresó Ocampo Manzanares.

Por lo anterior, la diputada reiteró que al inscribir en letras doradas en el Muro de Honor el nombre de “Emiliano Zapata Salazar”, el Congreso tiene la oportunidad histórica de hacer justicia, pero también seguir en la ruta de la lucha que siguen emprendiendo los pueblos originarios, las comunidades agrarias, los movimientos sociales y campesinos que siguen en pie de lucha en busca de la justicia y el derecho sobre sus tierras.