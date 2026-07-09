Aprueba Congreso de Guerrero la celebración del Parlamento de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Julio del 2026.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó este miércoles la celebración del Parlamento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas 2026 del Estado de Guerrero.

Al fundamentar su proposición con punto de acuerdo, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) resaltó la importancia de instituir y convocar a este parlamento, en respuesta a las conmemoraciones internacionales del Día de los Pueblos Indígenas y Día de los Afrodescendientes instituidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Detalló que, para el efecto, se instalará un Comité Organizador Interinstitucional en que participarán la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quienes se encargarán de emitir una convocatoria pública, abierta y paritaria para seleccionar a 46 representantes de todas las regiones de la entidad.

Enfatizó que este encuentro no se limitará a un foro de debate, toda vez que las propuestas y planteamientos resultantes serán debidamente sistematizados en un Informe General que se remitirá a las comisiones ordinarias competentes al inicio del Periodo Ordinario de Sesiones, en septiembre, sirviendo como insumo prioritario para impulsar las reformas legales que el estado de Guerrero necesita.

El acuerdo aprobado establece también que el evento se desarrolle durante la segunda quincena del mes de agosto de 2026 en el recinto oficial del Poder Legislativo, en Chilpancingo, en el marco de los días internacionales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. No obstante, se contempla la realización de actividades preparatorias en otros municipios del estado.

Precisó, por último, que el encuentro se integrará de manera paritaria por 23 parlamentarias y 23 parlamentarios honoríficos que poseerán plena libertad de expresión, garantizando una inclusión representativa de los pueblos Náhuatl, Me’phaa, Na’Savi, Ñomndaa y Afromexicano, bajo estrictos criterios de representación regional, paridad de género, diversidad generacional, así como la participación de autoridades tradicionales, personas hablantes de lenguas originarias y con discapacidad.

*Acuerdos*

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) planteó exhortar a los 84 ayuntamientos y el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a que, con apoyo de la Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado, establezcan en sus reglamentos lineamientos claros y específicos que prohíban el estacionamiento de vehículos en esquinas e intersecciones, garantizando visibilidad, seguridad vial y espacio suficiente para la maniobra de giro, y además garantizar que dichas zonas cuenten con la señalización vertical y el pintado de guarnición obligatorios, de conformidad con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, entre otras normas aplicables.

*Intervenciones*

La diputada Erika Lorena Lürhs Cortés (MC) intervino en relación con los “71 años del voto de la mujer mexicana”. Sobre el mismo tema intervino la diputada María Irene Montiel Servín (PAN).

Por su parte, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) habló en relación con el 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo.