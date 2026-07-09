Se pronuncia Evelyn Salgado por el fortalecimiento de las instituciones de seguridad

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Asiste a la inauguración de las instalaciones de la Cuarta Coordinación de Batallón del Mando Especial de la Guardia Nacional Acapulco y de la Unidad Habitacional de la Guardia Nacional Playa Diamante

Refrenda su compromiso para seguir trabajando de manera coordinada a favor de la construcción de la paz

Acapulco, Gro., a 08 de Julio del 2026.- Al asistir a la inauguración de las instalaciones de la Cuarta Coordinación de Batallón del Mando Especial de la Guardia Nacional Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el trabajo y la acción ejemplar de esta institución para contribuir a la construcción de la paz, la defensa de la soberanía y del país. En su mensaje, la mandataria estatal destacó que estas instalaciones fortalecen el gran trabajo y capacidad operativa que realiza en beneficio del pueblo de Guerrero y especialmente de Acapulco.

“Nuestro estado ha sido desde la creación de esta institución, hace siete años, una de las prioridades de atención y operación de la Guardia Nacional. No sólo por el nivel de despliegue operativo en las ocho regiones, sino por el compromiso que han demostrado los hombres y las mujeres que le dan vida a esta noble institución”, señaló en su mensaje.



Ante el comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, José de Jesús de Lara Ceballos, la gobernadora reiteró su agradecimiento, cariño y reconocimiento para todos los que integran esta institución, quienes con su vocación de servicio, han contribuido en las diversas acciones que permiten fortalecer a Guerrero. Por ello, invitó a todos a seguir trabajando con la misma responsabilidad, compromiso y con la misma visión de humanismo y justicia.

“Sigamos construyendo juntas y juntos un estado donde la paz y la tranquilidad, sean una constante para todas las familias, a seguir fortaleciendo a nuestra Guardia Nacional y a todas las instituciones de seguridad. A seguir trabajando por la justicia, por el desarrollo, por el bienestar y por las familias de Guerrero”, añadió.

En su participación, Lara Ceballos destacó el trabajo conjunto que se realiza entre las diversas instituciones, para lograr el bien común, con un enfoque compartido, que pone al ciudadano en el centro de toda acción institucional. Por ello, refrendó el compromiso de esta institución con la labor diaria, basada en la proximidad social, la disciplina y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Enseguida se llevó a cabo el corte de listón inaugural en las nuevas instalaciones ubicadas en la zona de Cumbres de Llano Largo.

*Inauguran las instalaciones de la Unidad Habitacional de la Guardia Nacional Playa Diamante*

Más tarde, la gobernadora acompañó al comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, a la inauguración de la Unidad Habitacional de la Guardia Nacional Playa Diamante, un espacio destinado a promover mejores condiciones de vida para los elementos de esta institución y sus familias, brindando estabilidad y seguridad.

En su mensaje, la mandataria estatal dijo que esto es un paso más en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, desde una dimensión sumamente importante, como es el bienestar de las mujeres y hombres que integran esta institución, pero también de sus familias, quienes los acompañan cada día en sus labores de salvaguarda de la población, con una historia de esfuerzo, sacrificio y vocación de servicio.

“Aquí hay madres, padres, hijas e hijos, esposas y esposos que viven los retos que implica servir a nuestro país y que merecen contar con condiciones dignas para desarrollar su proyecto de vida”, añadió la mandataria.

Por ello señaló, que esto representa un acto de justicia para quienes han decidido dedicar su vida a proteger a las familias mexicanas; al respecto, se pronunció a favor de seguir construyendo instituciones cada vez más fuertes, pero también más cercanas y humanas, con mejores condiciones para quienes las integran.

“Fortalecer a la GN significa de dotarla de infraestructura para cumplir mejor su misión, pero también mejores condiciones de vida a quienes la integran. En Guerrero siempre hemos encontrado en la Guardia Nacional una institución cercana al pueblo, una institución comprometida con la construcción de la paz y una institución solidaria en los momentos más difíciles. Así lo demostraron durante la atención de los huracanes Otis y John y así lo hacen también en las tareas permanentes de seguridad, de auxilio, de proximidad social y de apoyo en todo momento a la población”, agregó.

Esta unidad habitacional está integrada por 6 edificios, de 5 niveles cada uno, que albergan un total de 12 departamentos, con todas las condiciones para ser cómodos, seguros y funcionales, en beneficio de las familias, para que vivan con bienestar y tranquilidad.

En tanto, José de Jesús de Lara Ceballos señaló que esta unidad representa más que un conjunto de viviendas, pues se convierte en un referente de unidad familiar, desarrollo personal y tranquilidad de quienes, con honor y vocación de servicio, contribuyen a preservar la paz y la seguridad de la población. Al respecto, expresó su agradecimiento al gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, para la materialización de este espacio.

Para concluir, el representante de las Fuerzas Armadas refrendó el firme compromiso de la institución, para continuar actuando con lealtad, disciplina, profesionalismo y vocación de servicio, correspondiendo a la confianza que la sociedad mexicana, guerrerense y acapulqueña ha depositado en este organismo. Así como un garante de la seguridad pública, trabajando día con día por la construcción de un México más seguro, más justo y en un ambiente de paz.

Como parte de la ceremonia protocolaria, se llevó a cabo el corte de listón inaugural y se entregaron de manera simbólica las llaves a familias beneficiarias.

Asistieron, el coordinador de la Octava Coordinación territorial de la Guardia Nacional, Juan Carlos Guzmán Giadans; la presidenta municipal interina de Acapulco, Leticia Lozano Zavala; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León; el secretario de Seguridad Pública en el estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna, entre otros.