Pide Congreso a SICT reforzar mantenimiento de la carretera de Tlapa-Marquelia y caminos artesanales

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Chilpancingo, Gro., a 07 de Julio del 2026.- El Congreso de Guerrero emitió exhortos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para considerar como obra prioritaria y de interés social la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Tlapa-Marquelia, y se fortalezca y priorice el Programa de Caminos Artesanales como parte de los esquemas de construcción, mantenimiento, conservación y reconstrucción en las regiones indígenas y afromexicanas de Guerrero.

El primer exhorto fue a propuesta del diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena), quien destacó la necesidad de rehabilitar dicho tramo carretero porque representa uno de los ejes de comunicación más importantes para el desarrollo social y económico del estado, ya que conecta a las regiones Montaña y Costa Chica, convirtiéndola en una vía de comunicación estratégica para los municipios de Tlapa, Xalpatláhuac, Malinaltepec, San Luis Acatlán y Marquelia.

Abundó en que esta vía facilita el intercambio comercial, permite el acceso a servicios básicos y fortalece la movilidad de quienes diariamente transitan entre ambas regiones; sin embargo, “actualmente presenta deterioros, por lo que su mantenimiento resulta indispensable para preservar la inversión realizada”, dijo.

El exhorto fue extensivo a la Comisión Federal de Electricidad, para que realice trabajos de supervisión y rehabilitación de los postes de energía eléctrica ubicados al margen de esta carretera.

La segunda propuesta de exhorto fue hecha por la diputada Catalina Apolinar Santiago, quien reconoció que el Programa de Caminos Artesanales ha generado beneficios importantes al incorporar la participación de las comunidades en la construcción de sus propias vialidades, fortaleciendo la conectividad, el empleo y el desarrollo económico regional.

Sin embargo, indicó que estos avances pueden perderse rápidamente cuando los caminos resulten dañados por lluvias, deslaves, huracanes u otros fenómenos naturales.

Por ello, la legisladora de Morena planteó no solamente fortalecer el Programa de Caminos Artesanales, sino también establecer acciones permanentes de conservación, mantenimiento y reconstrucción que permitan preservar esta infraestructura estratégica para las comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) fundamentó ambos dictámenes a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso.